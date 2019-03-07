Hakan Muhafız'ın 3. ve 4. sezonu için hazırlıklar başladı!

O3 Medya'nın imza attığı dizinin ilk sezonu tüm dünyada büyük ilgi görünce 3. ve 4. sezonu için de onay çıkmıştı.

Yakında seyirciyle buluşacak olan 2'nci sezonunun çekimleri ise geçen yaz tamamlanan 'Hakan: Muhafız'ın yeni bölümleri için mayıs ayında sete çıkılması planlanıyor. Dizinin ilk 2 sezonunun yönetmen koltuğunda Can Evrenol, Umut Aral ve Gönenç Uyanık oturmuştu.

10'ar bölümden oluşacak 3. ve 4. sezonu ise bu kez Umut Aral ve Gönenç Uyanık'ın yöneteceği konuşuluyor.

Dizinin yeni bölümlerinde Çağatay Ulusoy'a başrolde yine Hazar Ergüçlü'nün eşlik edeceği öğrenildi.



