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  4. Hakan Peker 19 yaş küçük yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi

Hakan Peker 19 yaş küçük yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi

21.04.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lı yılların sevilen sanatçısı Hakan Peker, önceki gün yeni sevgilisiyle Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Kendisinden 19 yaş küçük sevgilisiyle görüntülenen Peker, etraftaki meraklı bakışlara aldırış etmeden aşkını öpücüklere boğdu.

Hakan Peker 19 yaş küçük yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi

'Karam', 'Bir Efsane', 'Ateşini Yolla Bana' ve 'Amma Velakin' gibi unutulmaz şarkıların sahibi olan 61 yaşındaki şarkıcı Hakan Peker, 2018 yılında 6 yıllık eşi Arzu Öztoprak'tan boşandı. Uzun bir süredir ortalarda görülmeyen sevilen sanatçı, yeni aşkıyla gündeme geldi.

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SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİLER

Peker, önceki gün yeni sevgilisi yazar Hande Ertekin ile Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde ilk kez görüntülendi.

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42 yaşındaki Hande Ertekin ile sarmaş dolaş bir şekilde bir hayranı tarafından görüntülen Peker'in rahat tavırları dikkat çekti.

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Çiftin ilişkilerinin ne zaman başladığı ise henüz bilinmiyor.

HANDE ERTEKİN KİMDİR?

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Hande Ertekin, 1980 yılında İstanbul'da doğdu. 2000 yılında Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünü bitiren Hande Ertekin, televizyon dünyasının yakından tanıdığı bir yönetici. Duayen televizyon habercilerinin yönetmenliğini yapan Ertekin, televizyon kanallarında üst düzey yöneticilik ve genel yayın yönetmenliği koltuğunda oturdu. ATV Star, TV8, TGRT Haber gibi kanallarda uzun yıllar çalışan Hande Ertekin'in "Zevce, Konu Aşksa ve Altıncı göz" adında üç romanı var.

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