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Hakan Peker 'İbret olsun' diyerek paylaştı! Saplantılı hayrana şok ceza

30.04.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saplantılı hayranıyla başı dertte olan usta sanatçı Hakan Peker sonunda rahatladı. Daha önce savcılığa suç duyurusunda bulunan Hakan Peker sosyal medya hesabında saplantılı hayranı ile ilgili son gelişmeyi duyurdu. Usta isim takıntılı hayranına verilen cezayı "ibret olsun" notuyla paylaştı. Peker ayrıca yaşananları A Haber'e verdiği özel röportajla anlattı.

Hakan Peker 'İbret olsun' diyerek paylaştı! Saplantılı hayrana şok ceza

90'lı yılların sevilen şarkıcısı Hakan Peker, bir süredir başı takıntılı hayranı ile dertteydi.

Açık adresini dahi ifşa eden takıntılı hayran yüzünden Hakan Peker, soluğu emniyette almıştı. Peker'in saplantılı hayranı hakim karşısına çıktı.

"İBRET OLSUN"

Peker, Tuğba Karaduman isimli saplantılı hayranının 3 gün hapis cezası aldığı karar yazısını paylaşarak "Ve sonunda 3 gün hapis cezası Tuğba Karaduman yaptığı terbiyesizlikler ve hakaretler karşısında cezasını aldı ibret olsun" notuyla paylaştı.

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