Hakan Peker 'İbret olsun' diyerek paylaştı! Saplantılı hayrana şok ceza

90'lı yılların sevilen şarkıcısı Hakan Peker, bir süredir başı takıntılı hayranı ile dertteydi.

Açık adresini dahi ifşa eden takıntılı hayran yüzünden Hakan Peker, soluğu emniyette almıştı. Peker'in saplantılı hayranı hakim karşısına çıktı.

"İBRET OLSUN"

Peker, Tuğba Karaduman isimli saplantılı hayranının 3 gün hapis cezası aldığı karar yazısını paylaşarak "Ve sonunda 3 gün hapis cezası Tuğba Karaduman yaptığı terbiyesizlikler ve hakaretler karşısında cezasını aldı ibret olsun" notuyla paylaştı.





