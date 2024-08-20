Hakan Peker kendisinden 19 yaş küçük sevgilisiyle görüldü! Evlilik sorulunca...

MYNET-Bir Efsane, Ateşini Yolla, Karam, Hey Corç ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Hakan Peker 90'lı yıllara damga vurmuştu. Şarkıları ve danslarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü isim şimdi de özel hayatıyla gündemde.

2018 yılında 6 senelik eşi Arzu Öztoprak'tan boşanmasının ardından uzun süre ortalıklarda görünmeyen Peker, kendisinden 19 yaş küçük sevgilisiyle Cihangir'de görüntülendi.

EVLİLİK SORULUNCA..

Hakan Peker “yaşlanmama” sırları ile ilgili ileride bir belgesel yapabileceğini söylerken evlilik sorularına ise “belli değil ama olabilir” cevabını vererek bakışlarıyla adeta topu sevgilisi Hande Ertekin’e attı.