Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Bu iddia ortalığı karıştıracağa benziyor. Son dönemlerde magazin gündeminin gözde isimlerinden biri haline gelen Hakan Sabancı Aslıhan Karalar ile flört ediyordu. Daha sonra Hakan Sabancı Merve Boluğur ile aşk yaşamaya başladı.

Bu aşkın ardından Hakan Sabancı'nın Instagram'dan herkese mesaj attığı iddiası ortaya atıldı. Habertürk yazarı Esin Övet bu iddiayı kaleme aldı.

İşte o yazı:

Hakan Sabancı fırtınası esiyor bu sene. Şimdi de adı Merve Boluğur’la anılıyor. Hakan genç, yakışıklı, zengin ve soyadı Sabancı. Daha ne olsun? Yani bir erkekte olması gereken her şey var. Çoğu kadının istediği her şey toplanmış durumda Hakan Sabancı’da. O da bu avantajlarını en iyi şekilde kullanıyor ve tadını çıkarıyor. Kadınlar da bu durumdan çok memnun.

'O MESAJLARIN YARIN BUGÜN ORTALIĞA SAÇILIVERİR'

Ancak şöyle bir durum var. Hakan Sabancı, Instagram hesabından herkese mesaj atıyormuş. Yani ben söyleyenlerin yalancısıyım. Mesajları anlatan, yarın bir gün bunları yayınlamaktan da geri durmaz. O mesajlar yarın bugün ortalığa saçılıverir. Benden söylemesi. Örnekleri çok.

Bu arada Hakan Sabancı daha önce Merve Boluğur'un yakın arkadaşı olan Eliz Sakuçoğlu ile aşk yaşamıştı. Yani Merve Boluğur en yakın arkadaşının eski sevgilisiyle birlikte.

Öte yandan Eliz Sakuçoğlu, Murat Boz'un da eski sevgilisi. Murat Boz ve Merve Boluğur'un eski eşi Murat Dalkılıç da çok yakın arkadaş. Eliz ve Merve'nin yakınlığı da buradan geliyordu.

