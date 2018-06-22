MAGAZİN

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.06.2018 09:15 | Son Güncelleme

Şu sıralar Merve Boluğur ile aşk yaşayan Hakan Sabancı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Hakan Sabancı meğerse Instagram'dan herkese mesaj atıyormuş!

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Bu iddia ortalığı karıştıracağa benziyor. Son dönemlerde magazin gündeminin gözde isimlerinden biri haline gelen Hakan Sabancı Aslıhan Karalar ile flört ediyordu. Daha sonra Hakan Sabancı Merve Boluğur ile aşk yaşamaya başladı.

Bu aşkın ardından Hakan Sabancı'nın Instagram'dan herkese mesaj attığı iddiası ortaya atıldı. Habertürk yazarı Esin Övet bu iddiayı kaleme aldı.

İşte o yazı:

Hakan Sabancı fırtınası esiyor bu sene. Şimdi de adı Merve Boluğur’la anılıyor. Hakan genç, yakışıklı, zengin ve soyadı Sabancı. Daha ne olsun? Yani bir erkekte olması gereken her şey var. Çoğu kadının istediği her şey toplanmış durumda Hakan Sabancı’da. O da bu avantajlarını en iyi şekilde kullanıyor ve tadını çıkarıyor. Kadınlar da bu durumdan çok memnun.

'O MESAJLARIN YARIN BUGÜN ORTALIĞA SAÇILIVERİR'

Ancak şöyle bir durum var. Hakan Sabancı, Instagram hesabından herkese mesaj atıyormuş. Yani ben söyleyenlerin yalancısıyım. Mesajları anlatan, yarın bir gün bunları yayınlamaktan da geri durmaz. O mesajlar yarın bugün ortalığa saçılıverir. Benden söylemesi. Örnekleri çok.

Bu arada Hakan Sabancı daha önce Merve Boluğur'un yakın arkadaşı olan Eliz Sakuçoğlu ile aşk yaşamıştı. Yani Merve Boluğur en yakın arkadaşının eski sevgilisiyle birlikte.

Öte yandan Eliz Sakuçoğlu, Murat Boz'un da eski sevgilisi. Murat Boz ve Merve Boluğur'un eski eşi Murat Dalkılıç da çok yakın arkadaş. Eliz ve Merve'nin yakınlığı da buradan geliyordu.

PARTNERÜnlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...Ünlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...
Derin Talu annesinin aşkı Cem Yılmaz ile ilgili konuştuDerin Talu annesinin aşkı Cem Yılmaz ile ilgili konuştu
Gülşen yeni imajını takipçileriyle paylaştıGülşen yeni imajını takipçileriyle paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
merve boluğur hakan sabancı aslıhan karalar

En Çok Okunan Haberler

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. Havalimanı'nda soruları yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. Havalimanı'nda soruları yanıtladı

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Murat Cemcir'den yeni dizi müjdesi!

Murat Cemcir'den yeni dizi müjdesi!

Seren Serengil: Göğüslerini takmayı unutmuşsun kocam!

Seren Serengil: Göğüslerini takmayı unutmuşsun kocam!

Klibi 'erotik' diye yasaklanmıştı! Hadise'ye yasak vız geldi!

Klibi 'erotik' diye yasaklanmıştı! Hadise'ye yasak vız geldi!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Yasemin Özilhan ailesiyle sezonu açtı!

Yasemin Özilhan ailesiyle sezonu açtı!

Derin Talu annesinin aşkı Cem Yılmaz ile ilgili konuştu

Derin Talu annesinin aşkı Cem Yılmaz ile ilgili konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.