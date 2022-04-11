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  4. Hakan Sabancı ifşasıyla tanınan Aygün Aydın, oruç tuttuğunu açıklayarak paylaştı! "Hayattaki en büyük derdim bu olsun"

Hakan Sabancı ifşasıyla tanınan Aygün Aydın, oruç tuttuğunu açıklayarak paylaştı! "Hayattaki en büyük derdim bu olsun"

11.04.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı'nın mesajlarını ifşa ederek gündeme gelen ve ardından yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla çok konuşulan Aygün Aydın, sosyal medya hesabında yayınladığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak oruç tuttuğunu açıklayan genç isim, "Hayattaki en büyük derdim bu olsun" notuyla bir paylaşım yaptı.

Hakan Sabancı ifşasıyla tanınan Aygün Aydın, oruç tuttuğunu açıklayarak paylaştı! "Hayattaki en büyük derdim bu olsun"

Hakan Sabancı'yı ifşa ederek gündeme gelen Aygün Aydın, paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
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Meedo ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı'nın Hakan Sabancı ile birlikte olduğu iddiaları sonrası yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Aygün Aydın'ın Subaşı'ya "Milli metres" demesi olay yaratmıştı.

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Şeyma Subaşı'na göndermelerine devam eden Aydın, "İlişkimiz var imajı vermek için yıllardır yüzlerine bakmadığın insanlara işin düşünce yalakalık yapıp, parazit gibi düğün düğün de gezmezsin ama ya. Düğün gezdiğin kadar evladınla ilgilen. Asalak cüzdan vampiri." diyerek şaşırtmıştı.

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İFTAR PAYLAŞIMI

Bu kez de oruç tuttuğunu belirten bir paylaşım yaparak, "Size de her iftar sonrası 'bir daha bu kadar yemeyeceğim' diye kural koyma isteği geliyor mu?" diye soran Aygün Aydın çok yediğini söyledi.

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"ALLAH GÖZÜMÜZÜ DOYURSUN"

"Allah bizim önce gözümüzü doyursun" diyen Aydın, üzerine ağırlık çöktüğünü ve hiçbir şey yapasının gelmediğini söyleyerek "Mide spazmı geçiriyorum galiba. Neyse hayattaki en büyük derdim bu olsun." dedi.

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Aygün Aydın
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