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  4. Hakan Sabancı ile fotoğrafına Arzu Sabancı yorum yapmıştı! 'Onay verildi geline...' diye ona soruldu! Hande Erçel o soruyu duyunca kendini tutamadı

Hakan Sabancı ile fotoğrafına Arzu Sabancı yorum yapmıştı! 'Onay verildi geline...' diye ona soruldu! Hande Erçel o soruyu duyunca kendini tutamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.09.2024 07:33
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Bir süredir aşk yaşayan Hakan Sabancı ile Hande Erçel çifti sık sık sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla gündeme geliyor. Son olarak yüzü olduğu markanın gecesinde boy gösteren Hande Erçel tarzıyla beğeni toplarken özel hayatıyla ilgili sorular da yöneltildi. Ünlü isme Arzu Sabancı'nın kendisine onay verip verilmediği soruldu. Erçel o soruyu duyunca kendini tutamadı.

Hakan Sabancı ile fotoğrafına Arzu Sabancı yorum yapmıştı! 'Onay verildi geline...' diye ona soruldu! Hande Erçel o soruyu duyunca kendini tutamadı

Uzun süredir aşk yaşayan ve sık sık birlikte seyahat eden oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı'nın aşkı tam gaz devam ediyor.

HANDE HAKAN

Ünlü çiftin aşklarına aileden onay gelip gelmediği de magazin kulislerinde hep konuşuluyor. Son olarak yüzü olduğu markanın gecesine katılan Hande Erçel tarzıyla beğeni toplarken ünlü isme özel hayatıyla ilgili sorular da soruldu.

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'ONAY VERİLDİ GELİNE...'

Bir mubabir Erçel'e 'Hakan Bey'le bir fotoğraf paylaştınız. Arzu Hanım'da kalpli bir yorum yaptı. Bu yorum da onay verildi geline diye yorumlandı' diye sorunca Erçel kendini tutamadı ve 'bence böyle bir muhabbete hiç girmeyelim' diyerek söze girdi.

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BÖYLE GEÇİŞTİRDİ

Erçel sözlerine 'hiç sokmayın beni böyle bir günde' diyerek soruyu geçiştirdi. Ünlü ismin bu anları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Hakan Sabancı
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