Hakan Sabancı ile fotoğrafına Arzu Sabancı yorum yapmıştı! 'Onay verildi geline...' diye ona soruldu! Hande Erçel o soruyu duyunca kendini tutamadı

Uzun süredir aşk yaşayan ve sık sık birlikte seyahat eden oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı'nın aşkı tam gaz devam ediyor.

Ünlü çiftin aşklarına aileden onay gelip gelmediği de magazin kulislerinde hep konuşuluyor. Son olarak yüzü olduğu markanın gecesine katılan Hande Erçel tarzıyla beğeni toplarken ünlü isme özel hayatıyla ilgili sorular da soruldu.

'ONAY VERİLDİ GELİNE...'

Bir mubabir Erçel'e 'Hakan Bey'le bir fotoğraf paylaştınız. Arzu Hanım'da kalpli bir yorum yaptı. Bu yorum da onay verildi geline diye yorumlandı' diye sorunca Erçel kendini tutamadı ve 'bence böyle bir muhabbete hiç girmeyelim' diyerek söze girdi.

BÖYLE GEÇİŞTİRDİ

Erçel sözlerine 'hiç sokmayın beni böyle bir günde' diyerek soruyu geçiştirdi. Ünlü ismin bu anları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.