MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hakan Sabancı'nın özel mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'a hapis şoku!

Hakan Sabancı'nın özel mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'a hapis şoku!

10.07.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın mahkemeden aldığı uzaklaştırma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yakalanarak 3 gün zorlama hapis için cezaevine gönderildi.

Hakan Sabancı'nın özel mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'a hapis şoku!

Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp ünlü iş adamıyla yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla Hakan Sabancı'yı hedef almıştı.Bir süredir magazin gündemini açıklamalarıyla meşgul eden ve Hakan Sabancı'ya veda mesajıyla oldukça konuşulmuştu.

Hakan Sabancı'ya ifşa şoku! Aygün Aydın bütün mesajları yayınladıHakan Sabancı'ya ifşa şoku! Aygün Aydın bütün mesajları yayınladı

KORUMA KARARINA UYMADI

Hakan Sabancı harekete geçerek Aygün Aydın'a karşı kendisi ve ailesi hakkında konuşmaması için Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma kararı aldırmıştı. Sabah'ın haberine göre; Hakan Sabancı'ya yönelik paylaşımlarına son vermesi gereken Aygün Aydın, koruma kararına uymadı.

Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya: Seninle tanışmam sayesinde 628 bin TL kazandımAygün Aydın'dan Hakan Sabancı'ya: Seninle tanışmam sayesinde 628 bin TL kazandım

Sosyal medyadan konuşmaya devam eden Aygün Aydın'a üç gün zorlama hapsi verildi. İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Aydın, ifadesinin ardından Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatildeCamdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde
PARTNER Kalça güzelliği yarışmasının kazananı belli oldu! Kalça güzelliği yarışmasının kazananı belli oldu!
Kasığına kadar uzanan yırtmacıyla boy gösterdiKasığına kadar uzanan yırtmacıyla boy gösterdi
Anahtar Kelimeler:
Aygün Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Caretta carettaya eziyet eden turistlere para cezası

Caretta carettaya eziyet eden turistlere para cezası

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

9 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

9 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Akılalmaz olay! 600 kişi linç etti

Akılalmaz olay! 600 kişi linç etti

Markette indirim izdihamı! 1 kilometre kuyruk oluştu

Markette indirim izdihamı! 1 kilometre kuyruk oluştu

Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oluyor

Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oluyor

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.