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Hakan Ural Ceren Damar'ın katilinin avukatına veryansın etti! Canlı yayında gergin anlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2020 16:33 | Son Güncelleme

Tartışma yaratan avukat Vahit Bıçak, Kanal D'de Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül'ün sunduğu "Neler Oluyor Hayatta" adlı programa telefonla bağlandı. Canlı yayında gergin anlar yaşandı.

Ankara'da, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel cinayeti konuşulmaya devam ediyor.

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü.

Sanık avukatı Vahit Bıçak'ın esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunma sırasında Ceren Damar Şenel'in, müvekkiline cinsel istismarda bulunduğu, konumunu kullanarak bu istismarı sürdürdüğü ve müvekkilini tehdit ettiğini iddia etmesi ve savunmasının yanı sıra Damar ailesine yönelik hakarete varan sözleri nedeniyle Bıçak'a karşı kamuoyunda büyük tepki oluştu.

Dava sonrası Ankara Barosu, Bıçak hakkında soruşturma açılmasına karar verirken, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Mahkemelerde savunmanın ahlaki ya da hukuki bir sınırı olmalı mıdır' sorusu, uzun süre hukuk dünyasını meşgul etmiş; nihayet modern hukuk, savunmanın etik ve yasal sınırlarını belirleyen kurallar öngörmüştür. Çünkü insan onurunun dokunulmazlığı, bütün hakların üzerindedir" diyerek, tepkisini dile getirdi.

ELEŞTİRİLERE NE DEDİ

Vahit Bıçak, Kanal D'de Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül'ün sunduğu "Neler Oluyor Hayatta" adlı programa telefonla bağlandı. Sözlerine, kendisiyle ilgili eleştirilere katılmadığını söyleyerek başlayan Bıçak, “Eleştirileri haklı bulmuyorum Eleştiriler tek taraflı, yanlı eleştiriler. Biraz avukatlık mesleğini bilmek lazım. Ben bu olayın tanığı değilim. Olayın tafralarını tanımıyorum. Durduk yere hiçbir zaman cinayet işlenmez” dedi.

Nur Tuğba Algül, “Ceren Damar, şu an hayatta olsaydı cinsel saldırıdan yargılanacaktı” şeklindeki sözlerin kendisine ait olup olmadığını da sorarken, Bıçak, bu sözlerin kendisine ait olmadığını iddia etti.

Hakan Ural, "Adalet Bakanımız, Barolar Birliği, sizin şahsınızda yaptığınız savunmaya çok ağır eleştiriler getirdiler" diyerek, Bıçak'a konu hakkındaki düşüncelerini sorarken, Bıçak, algı oluşturularak, Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’nın yanıltıldığını savundu. Bıçak, “Ben savunmamı yazılı olarak hazırlayıp çıktım. 60 sayfalık bir savunma. Adalet Bakanımız benden bu savunmayı istemedi. TBB başkanımız da bu savunmayı benden istemediler. Kamuoyunda bir algı oluşturulmuştur, bu algıya dayanarak açıklama yapmışlardır diye düşünüyorum” dedi.

Bıçak'ın söz konusu sözlerine, Nur Tuğba Algül, "Böyle bir şey söz konusu olabilir mi?" diyerek sitem etti.

Bıçak, "Vicdanınız rahat mı" sorusuna da, "Vicdanım çok rahat. Görevimi layıkıyla yaptım" dedi.

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