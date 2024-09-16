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Hakan Ural'dan canlı yayında Narin isyanı! 'Brezilya dizisine döndü' dedi ve sinirlendi!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.09.2024 10:23
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmişti. Günlerdir Narin'in katili hala daha bulunamadı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta isimli programda Hakan Ural, katilin açıklanmamasına canlı yayında isyan etti.

Hakan Ural'dan canlı yayında Narin isyanı! 'Brezilya dizisine döndü' dedi ve sinirlendi!

Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölüm haberinin ardından tüm gözler soruşturmaya çevrilmişti. Dere yatağında bulunan küçük Narin''in katilinin kim olduğu henüz ortaya çıkmadı. Narin'in cansız bedeni bir çuval içerisinde dere kenarında bulunmuştu.

Olayda ilk başta amca Salim Güran tutuklanmıştı. Ardından da Narin'in cansız bedenini dereye gömen Nevzat Bahtiyar, anne Yüksel Güran ve abi Enes Güran dahil çok sayıda tutuklama yapılmıştı. Bu tutuklamalarla birlikte herkes katilin kim olduğunun net olarak açıklanmasını bekliyor.

CANLI YAYINDA İSYAN ETTİ

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta isimli programda Hakan Ural da bu konuya dikkat çekti ve isyan etti. Ural, "Kardeşim olay belli amcası annesi nasıl oluyor da bir ayda bunun katilini açıklayamıyorsunuz. İnsanlar ondan sonra kafasında kuruyor 'Öyle mi oldu böyle mi oldu.' İnsanları medyayı suçlamayın kardeşim katil katiller bu deyip göstereceksiniz." dedi.

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"BREZİLYA DİZİSİNE DÖNDÜ"

Soruşturmayı eleştirdiğini belirten Ural, "Brezilya dizisine döndü. Herkes fikir yürütüyor. İnsanlara kızıp insanları eleştirmeyin. Bu aydınlatılmazsa dünyada hangi cinayet aydınlatılır. Kardeşim burada katledilmiş bir çocuk var. Telefon kayıtları var, itiraf var. Bu yaşıma geldim böyle bir anormali hiç görmedim. Ben bu soruşturmayı eleştiriyorum. İtiraf var, bulundu. Her şey ortada." ifadelerini kullandı.

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Hakan Ural Narin
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