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Hakan Ural'dan Emine Erdoğan'a hakaret edenlere sert tepki! "Bunlar çıldırmış, azmış"

03.09.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve sunucu Hakan Ural, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sel felaketi sonrası Bozkurt'a yaptığı ziyareti sosyal medyada eleştirenlere çok sert tepki gösterdi. Ural, "Çok mu fanatiksin? İltifat etme ya, hakaret etme razıyız be kardeşim. Bize ne oldu ya? Birisi rahmetli olduğunda 'Allah rahmet eylesin' denirdi. Artık 'Ateşi bol olsun' diyorlar ya. Çıldırmışlar yani. Bunlar azmış" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sel felaketinin en yoğun yaşandığı Bozkurt'a geçtiğimiz günlerde bir ziyaret gerçekleştirmiş ve geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Sosyal medyada da gündeme gelen bu davranış pek çok kişi tarafından takdir toplarken, bazı kullanıcılar tarafından siyasi anlamda eleştirilmişti.

"ÇILDIRMIŞLAR YANİ, BUNLAR AZMIŞ"

Sosyal medyada Emine Erdoğan'a yönelik hakaretlere rastladığını ifade eden oyuncu Hakan Ural, çıktığı televizyon programında açtı ağzını, yumdu gözünü. Hakaret eden kişilere oldukça sert tepki veren Ural, "Çok mu fanatiksin? İltifat etme ya, hakaret etme razıyız be kardeşim. Bize ne oldu ya? Birisi rahmetli olduğunda 'Allah rahmet eylesin' denirdi. Artık 'Ateşi bol olsun' diyorlar ya. Çıldırmışlar yani. Bunlar azmış"

"BAZEN CİNNET GEÇİRECEK GİBİ OLUYORUM"

Konuyla ilgili açıklamalarında Ural şu ifadeleri kullandı:"Edilmedik hakaret, edilmemiş fütursuzca cümle yok. Acaba ne olmuş olabilir? Sel felaketi yaşanan Bozkurt'u ziyarette bulunmuş, insanlara moral vermiş. Hakikaten bezen cinnet geçirecek gibi oluyorum da şimdi cumhurbaşkanının eşi oraya gitmiş, moral vermiş. Başka ne olacak? Orada devletimiz ve sivil toplum örgütleriyle birlikte halkımız, vatandaşlarımız dahil akıl almaz bir afete karşı muvaffakiyet gerçekleştirdi. Allah başta devletimiz olmak üzere emeği geçen, desteği olan kim varsa razı olsun. Cumhurbaşkanımızın eşi oraya moral olsun diye gidiyor. Çok mu fanatiksin? İltifat etme ya, hakaret etme razıyız be kardeşim. Bize ne oldu ya? Birisi rahmetli olduğunda 'Allah rahmet eylesin' denirdi. Artık 'Ateşi bol olsun' diyorlar ya. Çıldırmışlar yani. Bunlar azmış. "

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Kanal D Hakan Ural
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