Hakan Ural isyan etti: Memleket millet düşmanları

Geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla tepki çeken 'Neler oluyor hayatta' adlı programının sunucusu Hakan Ural sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Oyuncu ve sunucu Hakan Ural, Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiği için hedef gösterildiğini ileri sürmüştü. Ural son olarak sosyal medya hesabından yapılan bazı yayınlara isyan etti.

Hakan Ural paylaşımında "Arkadaşlar akıl alır gibi değil 7/24 eleştiriyorum adı altında, halkı yalanlarla kışkırtarak devletine ülkesine saldıran bundan zevk alan sosyal medyada full mesai yapan memleket millet düşmanları yayınları var! Yazıklar olsun" dedi.



