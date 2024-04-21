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  4. Hakan Ural Türk kahvesi için gelen hesaba isyan etti: "O ücreti nakit olarak ödersen için yanar"

Hakan Ural Türk kahvesi için gelen hesaba isyan etti: "O ücreti nakit olarak ödersen için yanar"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
21.04.2024 14:21
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Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündemden düşmeyen Hakan Ural bu kez bir AVM'de 280 liraya içtiği Türk kahvesine isyan etti. Ural, "Artık buna çözüm, çare bulsunlar" dedi.

Hakan Ural Türk kahvesi için gelen hesaba isyan etti: "O ücreti nakit olarak ödersen için yanar"

Son günlerde yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Hakan Ural, çok geniş bir yelpazede yaptığı yorumlarla gündeme gelmeyi başarıyor.

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Ural'ın son olarak ekranlarda İsrail-İran gerilimini değerlendirmesi sosyal medyada çok konuşulmuştu.

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Ural, geçen hafta ise gıda enflasyonu üzerinden yeme içme sektöründeki fahiş fiyatlardan bahsetmiş ve "İki porsiyon dönere 1370 lira verdim" diyerek duruma isyan etmişti.

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Hakan Ural, gündem yaratan döner açıklaması sonrası bu kez Zincirlikuyu'da gittiği bir AVM'de içtiği bir Türk kahvesi için kendisinden 280 lira alındığını açıkladı.

Ural, "O ücreti nakit olarak verdiğinde için yanar. Kart veriyorsun okutup alıyor. Ama olur mu dediğin gibi bundan kazanmayın kardeşim... Dünyanın en küçük bardağı iki yudumluk bir şey... Bunları artık nasıl denetleyecekler ne yapacaklarsa yapsınlar. Artık buna bir çözüm, çare bulsunlar. İnsanların psikolojini etkiliyor, herkes isyan bayrağı açıyor..." diyerek isyan etti.

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Hakan Ural sosyal medya
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