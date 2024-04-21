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  4. Usta oyuncu Şevval Sam reklamcı sevgilisi Cem Topçuoğlu ilk kez poz verdi!

Usta oyuncu Şevval Sam reklamcı sevgilisi Cem Topçuoğlu ilk kez poz verdi!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
21.04.2024 07:48
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Başarılı kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Şevval Sam, geçtiğimiz aylarda yeni bir ilişkiye başladığını duyurmuştu. Ünlü sanatçı yeni sevgilisi Cem Topçuoğlu ile ilk kez görüntülendi.

Usta oyuncu Şevval Sam reklamcı sevgilisi Cem Topçuoğlu ilk kez poz verdi!

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Ender karakteri ile hafızalara kazınan Şevval Sam sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi.

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Başarılı kariyeri ile her daim göz önünde olan ünlü sanatçı son dönemlerde özel hayatıyla gündeme gelmeyi başarıyor.

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Ünlü sanatçının reklamcı Cem Topçuoğlu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bir konser çıkışı birlikte görüntülenen ikilinin ilişkisi daha sonra Şevval Sam'ın da onaylamasıyla resmileşmişti.

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ÖZEL GÖSTERİME KATILDI

Son olarak “Yandaki Oda” dizisinde seyirci karşısına çıkan Şevval Sam, Ferzan Özpetek’in “Meze, Müzik Muhabbet” İstanbul Üçlemesi filminin özel gösterimine katıldı.

Sam, özel gösterimde bir süredir beraberlik yaşadığı reklamcı Cem Topçuoğlu’yla ilk kez beraber poz verdi.

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