Hakan Yılmaz'ın kızı Deniz'i görenlerin nutku tutuldu! Cesur pozlarıyla büyüledi

Bir dönemin sevilen dizisi Yahşi Cazibe'de hayat verdiği Kemal karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Hakan Yılmaz rol aldığı yapımlardaki başarısıyla sık sık gündeme geliyor.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü ismin kızı Deniz'i görenlerin nutku tutuluyor. Babasının izinden giden ve küçük yaşlardan beri tiyatro oyunlarında yer alan Deniz Yılmaz sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Hakan Yılmaz'ın ilk evliliğinden olan kızı Deniz Yılmaz'ın cesur pozları ise binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Zaman zaman babası ile de videolar paylaşan Deniz Yılmaz'ın gönderilerine sosyal medyada 'Çok güzelsin', 'Gerçek olamayacak kadar güzelsin', 'Güzelliğin şaka mı?' gibi yorumlar yapılıyor.

Rize doğumlu Hakan Yılmaz, 6Aralık 1969 tarihinde dünyaya geldi. İlkokul çağlarında tiyatroya ilgi duymaya başlayan ünlü komedyen, lise zamanlarında dans derleri aldı, daha sonra dans dersleri vermeye başlayan oyuncu, ilk televizyon deneyimini 'Pazar 88' programıyla yaşadı.

Teyfik Gelenbe Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi alan Hakan Yılmaz, kariyeri boyunca birçok yapımda rol aldı.

İlk evliliğini 1997 yılında Bengü Yılmaz ile yapan Hakan Yılmaz, 2009 yılında boşandı. Çiftin, bu evlilikten bir kızı var.







