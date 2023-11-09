MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hakan Yılmaz'ın kızı Deniz'i görenlerin nutku tutuldu! Cesur pozlarıyla büyüledi

Hakan Yılmaz'ın kızı Deniz'i görenlerin nutku tutuldu! Cesur pozlarıyla büyüledi

09.11.2023 11:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Trt1 ekranlarında yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde izleyicisinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Hakan Yılmaz özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. İki çocuk babası olan Yılmaz'ın kızı Deniz'i görenler hayran kalıyor. Mavi gözleri ile dikkat çeken Deniz Yılmaz sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Bir dönemin sevilen dizisi Yahşi Cazibe'de hayat verdiği Kemal karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Hakan Yılmaz rol aldığı yapımlardaki başarısıyla sık sık gündeme geliyor.

HAKAN YILMAZ 1

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü ismin kızı Deniz'i görenlerin nutku tutuluyor. Babasının izinden giden ve küçük yaşlardan beri tiyatro oyunlarında yer alan Deniz Yılmaz sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

hakan yılmaz 2

Hakan Yılmaz'ın ilk evliliğinden olan kızı Deniz Yılmaz'ın cesur pozları ise binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Deniz babası

Zaman zaman babası ile de videolar paylaşan Deniz Yılmaz'ın gönderilerine sosyal medyada 'Çok güzelsin', 'Gerçek olamayacak kadar güzelsin', 'Güzelliğin şaka mı?' gibi yorumlar yapılıyor.

Deniz 1

Rize doğumlu Hakan Yılmaz, 6Aralık 1969 tarihinde dünyaya geldi. İlkokul çağlarında tiyatroya ilgi duymaya başlayan ünlü komedyen, lise zamanlarında dans derleri aldı, daha sonra dans dersleri vermeye başlayan oyuncu, ilk televizyon deneyimini 'Pazar 88' programıyla yaşadı.

Deniz 3

Teyfik Gelenbe Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi alan Hakan Yılmaz, kariyeri boyunca birçok yapımda rol aldı.

Deniz 2

İlk evliliğini 1997 yılında Bengü Yılmaz ile yapan Hakan Yılmaz, 2009 yılında boşandı. Çiftin, bu evlilikten bir kızı var.

Deniz 6

Deniz 5

Deniz 4

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 katlı lüks evini görenler hayran kaldı! Yatak odası dikkat çekti 3 katlı lüks evini görenler hayran kaldı! Yatak odası dikkat çekti
Servet paylaşımını sildi! Fenomen sessiz kalmadıServet paylaşımını sildi! Fenomen sessiz kalmadı
Engin Polat'ın annesinden olay sözler!Engin Polat'ın annesinden olay sözler!
Anahtar Kelimeler:
Hakan Yılmaz Oyuncu ünlü oyuncu karakteri
En Çok Okunan Haberler
Araç satışında usul değişti! Otomobilde kimsenin tahmin etmediği oldu

Araç satışında usul değişti! Otomobilde kimsenin tahmin etmediği oldu

Dayakçı öğretmeni hastanelik ettiler!

Dayakçı öğretmeni hastanelik ettiler!

"Bir kremden 450 milyon TL kazanılır mı?" dedi mal varlığını sayıp ekledi: Ben ikna olmadım!

"Bir kremden 450 milyon TL kazanılır mı?" dedi mal varlığını sayıp ekledi: Ben ikna olmadım!

Ve beklenen oldu! ABD 'Yanıtımızdır' diyerek duyurdu, savaş uçakları bombaladı

Ve beklenen oldu! ABD 'Yanıtımızdır' diyerek duyurdu, savaş uçakları bombaladı

Arda Güler ile Halil Umut Meler arasında hararetli tartışma!

Arda Güler ile Halil Umut Meler arasında hararetli tartışma!

Hurda halde buldu, öyle bir hale getirdi ki gören hayran kalıyor!

Hurda halde buldu, öyle bir hale getirdi ki gören hayran kalıyor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında fırsat

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Yemek teslimatı yapan kuryenin hareketi mide bulandırdı

Yemek teslimatı yapan kuryenin hareketi mide bulandırdı

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.