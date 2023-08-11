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Hakaretlere dayanamayıp ülkeyi terk etmişti! Yeşilçam'ın kötü adamı Bilal İnci'nin kızı da ünlü çıktı

11.08.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın kötü adam rollerinde hep karşımıza çıkan Bilal İnci, 1964 yılında başladığı oyunculuk kariyerine sayısız dizi ve film sığdırdı. Yer aldığı projelerde gaddar karakterlere hayat veren İnci, seyircilerden gelen olumsuz tepkilere dayanamayarak bir süre oyunculuğa ara vermiş ve ülkeyi terk etmişti. Usta oyuncunun kızı da kendisi gibi ünlü çıktı. Bilal İnci'nin kızının kim olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Hayatını sonuna kadar oyunculuğu bırakmayan "Yeşilçam'ın kötü adamı" olarak bilinen Bilal İnci hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Adana'da doğan Bilal İnci, liseyi İzmit'te tamamladı. Şöhret olmadan önce çeşitli işlerde çalışan usta isim, abisinin yönlendirmesiyle sanata ilgi duymaya başladı.

Yer aldığı projelerde kötü karakterlere hayat veren Bilal İnci, izleyicilerden gelen olumsuz tepkilere dayanamayarak bir süre oyunculuğa ara verdi ve ülkeyi terk etmişti.

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Küfür dolu mektuplar okuduğunu söyleyen Bilal İnci, o dönem yaşadığı bunalımı ise şu şekilde anlatmıştı: 'Ben seyircime bir şey veriyorsam ve onlar da bunu anlamıyorsa ben bu mesleği yapmam.'

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Sonrasında yeniden Türkiye'ye dönen Bilal İnci; Topal, Irgat, Vur Emri, Zindan, Battal Gazi'nin Oğlu ve Ana Ocağı gibi projelerde adından söz ettirdi.

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Usta sanatçı, 2005 yılında geçirdiği bir kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Bilal İnci'nin kızı da herkesin tanıdığı bir oyuncu çıktı.

elif inci babası

Elif İnci, Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Türkan Şoray'ın oğlu Samet olarak izleyici karşısına çıkmıştı. Elif İnci rol aldığı Deli Yürek dizisinde hayat verdiği Gülçin karakteri ile hafızalara kazındı.

ELİF İNCİ SAMET

İnci; Kara Para Aşk, Vizontele Tuuba, Dudaktan Kalbe ve Sakarya Fırat gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. İnci, oyunculuk kariyerini halen sürdürüyor.

deli yürek elif inci

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ELİF İNCİ 3

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