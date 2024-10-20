Hakiki bal (gerçek bal) ve sahte bal nasıl anlaşılır? Hakiki bal (gerçek bal) ile sahte bal arasındaki farklar

Tüm gıdalarda olduğu gibi bal konusunda da sahte ürün riski bulunur. Piyasada bulunan, marketlerde ya da çeşitli dükkânlarda satılan balların sahte ya da hakiki olup olmadığını anlamak için çeşitli testler bulunur. Güvenilir markaları tercih etmek hakiki bal tüketebilmek için güvenli görünse de bir balın hakiki ya da sahte olduğu çeşitli özelliklerine dikkat edilerek anlaşılabilir.

Hakiki bal (gerçek bal) ve sahte bal nasıl anlaşılır?

Sahte bir bal ile hakiki bir balı birbirinden ayırabilmenin çeşitli yolları vardır. Hakiki bal ile sahte bal testi için bazı özelliklere bakılmalıdır. Tereddüt edilen durumlarda hakiki bal (gerçek bal) ile sahte bal arasındaki farkları belirlemek için şu yöntemler kullanılabilir:

Etiketler incelenir. Etiketlerde tüm detaylar ve içerik yazılıdır. Şüpheli katkı maddeleri ya da koruyucular içeren ballar tercih edilmemelidir.

-Balın rengine ve kıvamına bakılır.

Mümkünse balın tadına bakılır.

Cam kavanozdaki akışkanlığına ve dibe çöküşüne bakılır.

Suya dökülen bal testi ile de gerçek bal anlaşılabilir. Çünkü gerçek bal suya hemen karışmaz.

Balın kristalleşmesine bakılır.

Bal yakılarak gerçek olup olmadığı anlaşılır.

Hakiki bal (gerçek bal) donar mı?

Gerçek bal, arıların çiçeklerden nektar toplayarak ve kendi enzimleri aracılığıyla onları işleyerek ürettikleri doğal olan bir üründür. Faydalıdır. Ancak sahte bal çeşitli özelikleri ile hakiki baldan kolayca ayrılır.

Gerçek bal belirgin özelliklere sahiptir. Örnek olarak gerçek bal, soğuk hava ile temas ettiği zaman tereyağına benzer bir kıvam alır. Donan bal gerçek baldır. Ancak sahte bal uzun süre soğukla temas etse de donmaz.

Sahte bal donar mı?

Eğer marketten alınan ya da açık olarak satılan bal sahteyse bu birkaç test ile anlaşılabilir. Gerçek olmayan bir bal doğal özler içermez. Bu nedenle hakiki bal ile aynı özelliklere sahip değildir.

Sahte bal uzun süre donmaz. Gerçek bir bal soğuk hava ile temas ettiği zaman kısa süre içinde donar. Ancak bal sahte ise uzun süre soğuk suya maruz kalsa da donmaz ve kristalleşmez.

Hakiki bal (gerçek bal) şekerlenir mi?

Gerçek bal ile sahte balı birbirinden ayırmanın çeşitli yöntemleri vardır. Bu yöntemlerden biri de balın şekerlenip şekerlenmediğini takip etmektir. Eğer bal hakiki (gerçek) bal ise doğaldır ve kalitelidir. Bu yüzden de şekerlenir.

Balın şekerlenmesi durumu genel olarak bilinenin aksine o balın sahte değil, gerçek olduğunun kanıtıdır. Sahte bal yapısı gereği beklediği zaman kristalleşmez. Ancak gerçek bal kristalleşir.