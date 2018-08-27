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Hakiki bal nasıl anlaşılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.08.2018 11:04 | Son Güncelleme

Balın sağlığımıza katkıları tartışılmaz bir gerçek. Doğal bal tüketildiğinde antibiyotik etkisi gösterir ve vücuttaki bakterileri öldürür. Ancak gerçek bal tüketilmediğinde bu durumun tam tersi yaşanır ve vücudunuza yabancı madde yüklemiş olursunuz. Bu zararlardan kaçınmak için gerçek balın nasıl tespit edildiğini bilmenizde fayda var.

Hakiki bal nasıl anlaşılır?

Sahte bal tüketildiğinde;

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Sahte balın içerisinde yapay tatlandırıcı veya fruktozlu mısır şurubu bulunur. Tüketildiğinde herhangi bir tat ve koku alamazsınız.

Arıları şeker ile besledikleri için içerisinde polen olmayan maddeler üretmelerini sağlarlar.

Gerçek bal nasıl anlaşılır?

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Bir tatlı kaşığı balı bir bardak suyun içerisine koyun. Eğer bal erirse sahtedir. Bal, suyun dibine çökerse gerçektir.

Bir bardak suyun içerisine birkaç damla sirke damlatın ve ardından bir tatlı kaşığı bal ilave edin. Bal köpürürse içinde takviye maddeler vardır.

bal2

Kibriti balın içerisine batırın ve çıkardıktan sonra yakmaya çalışın. Eğer kibrit yanarsa bal doğaldır.

bal testi

Buzdolabında 1 ay bekleyen bal tereyağı ya da krem kıvamına geliyorsa gerçektir.

donmış bal

Soğuk havada donmayan bal sahtedir.

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