Hakiki bal nasıl anlaşılır?

Sahte bal tüketildiğinde;



Sahte balın içerisinde yapay tatlandırıcı veya fruktozlu mısır şurubu bulunur. Tüketildiğinde herhangi bir tat ve koku alamazsınız.

Arıları şeker ile besledikleri için içerisinde polen olmayan maddeler üretmelerini sağlarlar.

Gerçek bal nasıl anlaşılır?



Bir tatlı kaşığı balı bir bardak suyun içerisine koyun. Eğer bal erirse sahtedir. Bal, suyun dibine çökerse gerçektir.

Bir bardak suyun içerisine birkaç damla sirke damlatın ve ardından bir tatlı kaşığı bal ilave edin. Bal köpürürse içinde takviye maddeler vardır.

Kibriti balın içerisine batırın ve çıkardıktan sonra yakmaya çalışın. Eğer kibrit yanarsa bal doğaldır.

Buzdolabında 1 ay bekleyen bal tereyağı ya da krem kıvamına geliyorsa gerçektir.

Soğuk havada donmayan bal sahtedir.