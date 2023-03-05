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Hakiki kandil simidi tarifi! Evde kandil simidi nasıl yapılır?

05.03.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kandillerin vazgeçilmezi kandil simidi enfes tadı ve gevrek dokusuyla herkes tarafından sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Berat Kandilinin gelmesiyle birlikte evde kandil simidi nasıl yapılır soruları aratılıyor. Hakiki kandil simidi tarifi ile dışarıdan alınan kandil simitlerine son vereceksiniz.

Hakiki kandil simidi tarifi! Evde kandil simidi nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç adet 35
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon -

Kandil simitleri hem susamlı hem de susamsız çeşidi ile oldukça seviliyor. Her kandil pastanelerde sıra oluşturan kandil simitleri evde de kolaylıkla yapılabiliyor. Evde yapılan kandil simidinin lezzetini kesinlikle denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER

  • 125 gram tereyağı (yarım paket)
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 yumurta sarısı ( beyazı dışına)
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı mahlep
  • 3 su bardağı + 2 yemek kaşığı un

TARİF

  • İlk olarak teflon tavaya susamları alalım ve tahta kaşıkla sürekli karıştırarak kavuralım.
  • Birkaç dakika sonra rengi dönmeye başlayacaktır, kokusu çıkıp rengi istediğimiz kahverengiye döndükten sonra ocaktan alalım. Susamları mutlaka bir tabağa boşaltalım ki tavanın sıcağı ile yanmasın.
  • Hamuru için 125 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, beyazını dışı için ayırdığımız 1 yumurtanın sarısı, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı sirke, 1 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı mahlep ve unun bir kısmını uygun bir kaba alarak yoğurmaya başlayalım. Ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmemiz gerekiyor bu sebeple unu yavaş yavaş ekleyelim.
  • Bu arada eğer herhangi bir sebepten mahlep kullanmak istemiyorsanız ya da evde yoksa şart değil, kandil simidini mahlepsiz olarak da hazırlayabilirsiniz.
  • Şimdi pişirme kağıdımızı alalım ve fırın tepsimize yerleştirelim. Pişirme kağıdı sayesinde kandil simitleri tepsiye yapışmadan çok güzel bir şekilde pişecektir.
  • Hamurumuzdan bir parça alarak elimizle yuvarlayalım ve tezgahın üzerinde ileri geri sürerek uzatalım. Simit şeklini vererek arta kalan parçayı koparalım.
  • Bütün hamur bitene kadar aynı işlemleri tekrarlayalım ve bir yandan da fırın tepsisine yerleştirelim.
  • Bu ölçülerle 2 tepsi kadar yani yaklaşık 35-40 adet kandil simidi elde ediliyor. Siz dilerseniz malzemeleri aynı oranda azaltıp çoğaltarak sayısını ayarlayabilirsiniz.
  • Şimdi her bir kandil simidini önce ayırdığımız yumurta beyazına batıralım. Ardından kavrulmuş susama bulayarak fırın tepsisine tekrar yerleştirelim.
  • Tüm simitleri şekillendirdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 15-20 dakika kontrollü bir şekilde pişirelim. Kandil simitlerimiz servise hazır.

AFİYET OLSUN!

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Ev yapımı gevrek sokak simidi tarifi! Evde simit nasıl yapılır?Ev yapımı gevrek sokak simidi tarifi! Evde simit nasıl yapılır?
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