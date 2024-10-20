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Hakiki zeytinyağı (Gerçek zeytinyağı) ve sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır, nasıl belli olur? Hakiki zeytinyağı (Gerçek zeytinyağı) ile sahte zeytinyağı arasındaki farklar

Ferhan Petek Ferhan Petek
19.10.2024 01:09
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Üretiminde herhangi bir kimyasal işlem veya katkı maddesi kullanılmayan, Türk Gıda Kodeksi ve Tebliği’ne göre tüm hijyen şartlarını yerine getirmiş olan zeytinyağları hakiki ya da gerçek zeytinyağı olarak adlandırılır. Sahte zeytinyağı ise hem sağlık açısından riskler doğurabilir hem de tüketici aldatılmış olur.

Hakiki zeytinyağı (Gerçek zeytinyağı) ve sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır, nasıl belli olur? Hakiki zeytinyağı (Gerçek zeytinyağı) ile sahte zeytinyağı arasındaki farklar

Bilinenin aksine gerçek zeytinyağı ile sahte olan zeytinyağını birbirinden ayırmak o kadar da zor değildir. Birkaç detaya dikkat ederek bir zeytinyağının gerçek olup olmadığını anlamak mümkündür. Zeytinyağının sahte olduğu birkaç ayrıntısına bakılarak ve birkaç küçük test yaparak kolayca anlaşılabilir.

Hakiki zeytinyağı (Gerçek zeytinyağı) ve sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır, nasıl belli olur?

Hakiki zeytinyağı (Gerçek zeytinyağı) ile sahte zeytinyağı arasındaki farklar son derece belirgindir. Bu farkları anlamak için su testi, donam testi, tadım testi gibi testler yapılması yeterlidir:

  • Su testi: Zeytinyağı su ile karıştığı zaman yüzeyde kalır. Ancak bu durum, zeytinyağının "gerçek" olup olmadığını belirlemek için tam olarak yeterli bir test değildir.
  • Donma testi: Gerçek zeytinyağı sıfırın altında soğukta kaldığı zaman donar ve kristalleşme başlar.
  • Tadım testi: Gerçek zeytinyağının tadına bakıldığı zaman boğazda yakıcı bir his bırakır ama bu his mideye inmez.
  • Koku testi: Gerçek zeytinyağı koklandığında keskin ve baskın bir zeytin kokusu alınır. Boya benzeri bir koku geliyorsa zeytinyağı sahte demektir.

Hakiki zeytinyağı (Gerçek zeytinyağı) donar mı?

İşlem görmemiş, doğal yöntemlerle imal edilmiş zeytinyağı hakiki zeytinyağıdır. Katkı maddeleri ya da zararlı ürünler içermez. Sahte zeytinyağı ise kendini hemen belli eder ve birkaç detay ile gerçek zeytinyağından ayrılır.

Hakiki zeytinyağının en belirgin özelliği soğuk hava ile temas etmesi ile anlaşılır. Gerçek bir zeytinyağı soğukta donar ve kristalleşir. Oysa sahte bir zeytinyağı soğuk hava ile uzun süre temas etse de donmayabilir.

Sahte zeytinyağı donar mı?

Sahte zeytinyağı testi olan zeytinyağını soğukta bırakma sonucunda zeytinyağı donabilir. Eğer donuyorsa o zeytinyağı hakiki (Gerçek) demektir. Zeytinyağı hakiki ise donmaya ve kristalleşmeye başlayacaktır.

Zeytinyağı buzdolabına konduğu zaman ya da dışarıda soğuk hava ile temas ettiği zaman donuyor ya da kristalleşiyorsa o zeytinyağı gerçek zeytinyağıdır. Çünkü sahte ve işlenmiş zeytinyağı soğukta da buzdolabında da donmaz.

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Anahtar Kelimeler:
zeytinyağı
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