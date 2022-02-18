Hakim dizisi konusu nedir? Hakim dizisi oyuncuları kimler?

ATV ekranlarında yakın süreçte yayımlanacak olan Hakim dizisinin konusu, oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı. Dizi, yurt dışında ekrana gelen bir dizinin uyarlaması olarak ekranlara gelecek. Peki Hakim dizisi konusu nedir?

HAKİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yurtdışında ekrana gelen 'Your Honor' dizisinin uyarlaması olan Hakim, Limon Film imzası taşımakta. Yakın süreçte ekrana gelecek olan Hakim dizisi; bir hakimin, oğlunun bir suça karışmasının ardından çocuğunu koruyabilmek adına verdiği mücadeleyi, içine düştüğü zor durumu konu alıyor.

Your Honor dizisi, ABD'de 10 bölüm olarak yayımlanmış ve büyük yankı uyandırmıştı. Bu nedenle Hakim dizisinin ilk bölümü merakla beklenmekte.

Dizinin ilk bölümünün ne zaman ekranlara geleceği konusunda net olarak bir açıklama yapılmadı. Ancak yayın tarihi belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

HAKİM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

ATV'de yayınlanacak olan Hakim dizisinin başrolünde Erdal Beşikçioğlu rol alıyor.

Dizide yer alması beklenen isimler şu an için şöyle;

Erdal Beşikçioğlu,

Ebru Özkan,

İlayda Alişan.



