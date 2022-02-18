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Hakim dizisi konusu nedir? Hakim dizisi oyuncuları kimler?

18.02.2022 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'de ekrana gelecek olan yeni dizi Hakim için geri sayım başladı. İlk fragman yayınlanırken, oyuncu kadrosu ve konusu merak edilen dizi hakkında araştırmalar da başladı. Dizide Erdal Beşikçioğlu başta olmak üzere pek çok başarılı isim yer alacak. Peki Hakim dizisi konusu nedir? Hakim dizisi oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu ve merak edilenler...

Hakim dizisi konusu nedir? Hakim dizisi oyuncuları kimler?

ATV ekranlarında yakın süreçte yayımlanacak olan Hakim dizisinin konusu, oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı. Dizi, yurt dışında ekrana gelen bir dizinin uyarlaması olarak ekranlara gelecek. Peki Hakim dizisi konusu nedir?

HAKİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yurtdışında ekrana gelen 'Your Honor' dizisinin uyarlaması olan Hakim, Limon Film imzası taşımakta. Yakın süreçte ekrana gelecek olan Hakim dizisi; bir hakimin, oğlunun bir suça karışmasının ardından çocuğunu koruyabilmek adına verdiği mücadeleyi, içine düştüğü zor durumu konu alıyor.

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Your Honor dizisi, ABD'de 10 bölüm olarak yayımlanmış ve büyük yankı uyandırmıştı. Bu nedenle Hakim dizisinin ilk bölümü merakla beklenmekte.

Dizinin ilk bölümünün ne zaman ekranlara geleceği konusunda net olarak bir açıklama yapılmadı. Ancak yayın tarihi belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

HAKİM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

ATV'de yayınlanacak olan Hakim dizisinin başrolünde Erdal Beşikçioğlu rol alıyor.

Dizide yer alması beklenen isimler şu an için şöyle;

Erdal Beşikçioğlu,
Ebru Özkan,
İlayda Alişan.

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Erdal Beşikçioğlu İlayda Alişan
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