MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Hakim dizisi nerede çekiliyor? Hakim dizisi hangi semtte çekiliyor? İşte çekim yeri!

Hakim dizisi nerede çekiliyor? Hakim dizisi hangi semtte çekiliyor? İşte çekim yeri!

05.04.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakim dizisi ilk bölümü ile ekranlara gelmesinin ardından en çok araştırılan konulardan biri oldu. Başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı Hakim dizisinde adalet için mücadele eden Hakim Ömer'in, oğlunun karıştığı suç sonrası değişen hayatı konu alınıyor. Peki Hakim dizisi nerede çekiliyor? Hakim dizisi hangi semtte çekiliyor? İşte çekim yeri!

Hakim dizisi nerede çekiliyor? Hakim dizisi hangi semtte çekiliyor? İşte çekim yeri!

ATV ekranlarında yayımlanacak olan Hakim dizisinin çekim yeri merak ediliyor. Your Honor isimli yapımdan uyarlanan dizinin yönetmenliğini Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir üstleniyor. Dizinin senaryosunu da Yılmaz Şahin ile Çağla Kızılelma kaleme alıyor. Peki Hakim dizisi nerede çekiliyor?

HAKİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolde yer aldığı Hakim dizisinin çekimleri, İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştiriliyor. Çekimlerin büyük çoğunluğu Çağlayan ve Beykoz'da yapılırken Beşiktaş, Laleli gibi semtlerde de çekimlerin yapıldığı biliniyor.

HAKİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İdealist ve dürüst bir Hâkim, oğlunun suça karışmasının sonrasında, onu koruyabilmek için amansız bir savaşa girecektir. Hâkim Ömer Arif Derman, karısının ani ölümünden sonra, oğlu Ozan'la kendine yeni bir dünya kurmaya çalışmaktadır. Ancak bu dünya Ozan'ın kaza sonucu birini öldürmesiyle alt üst olacaktır.

Ömer Arif, oğlu Ozan'ı korumak için, bugüne kadar inandığı tüm ilkelerinden vazgeçmek zorunda kalır. Zira Ozan'ın ölümüne sebep olduğu genç, bir Mafya liderinin oğludur. Oğlunun hayatının tehlikede olması, Ömer Arif Derman'ı bambaşka bir adama dönüştürecektir. Ömer Arif, oğlunu kurtarmak için gireceği savaşta, yalnızca kendini değil, sevdiklerini de ateşe atacaktır.

HAKİM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman
Ebru Özkan - Yasemin Kaner
Yurdaer Okur - Azem Demirkıran
Seda Akman - Zümrüt Demirkıran
Burcu Kara - Ayşe Korkmaz
Naz Çağla Irmak - Ceren
Uğur Yücel - Cevdet
Hasibe Eren - Gülbahar
Fatih Berk Şahin - Ozan Derman
Eslem Akar - Deniz Demirkıran


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Netflix Uysallar dizisi oyuncuları kimler?Netflix Uysallar dizisi oyuncuları kimler?
Soru karşısında şaşkına döndü! "Allah annenizin bedduasını..."Soru karşısında şaşkına döndü! "Allah annenizin bedduasını..."
Astronomik rakamlar almasını...Astronomik rakamlar almasını...
Anahtar Kelimeler:
Burcu Kara Erdal Beşikçioğlu Seda Akman Yurdaer Okur Naz Çağla Irmak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milletvekillerinin illere göre dağılımı

Milletvekillerinin illere göre dağılımı

Ülkelerinin iflas ettiğini canlı yayında öğrendiler! Hemen ardından açıklama geldi

Ülkelerinin iflas ettiğini canlı yayında öğrendiler! Hemen ardından açıklama geldi

Ukraynalı mülteci kadınlara fuhuş tuzağı!

Ukraynalı mülteci kadınlara fuhuş tuzağı!

İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...

İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...

HDP'li Semra Güzel'in nerede olduğu ortaya çıktı

HDP'li Semra Güzel'in nerede olduğu ortaya çıktı

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye 'nükleer silah' tehdidi!

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye 'nükleer silah' tehdidi!

İlginizi Çekebilir

Erkek arkadaşının yanında gaz çıkarmaya utanınca...

Erkek arkadaşının yanında gaz çıkarmaya utanınca...

Ülkesi savaşta o milyon dolarlık markanın peşinde

Ülkesi savaşta o milyon dolarlık markanın peşinde

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Yıl dönümünde üçlü ilişki hediye etti! “Diğer kadın...”

Yıl dönümünde üçlü ilişki hediye etti! “Diğer kadın...”

Canan Karatay: Bu 3'lüyü yerseniz hasta olmazsınız

Canan Karatay: Bu 3'lüyü yerseniz hasta olmazsınız

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.