Hakim dizisi nerede çekiliyor? Hakim dizisi hangi semtte çekiliyor? İşte çekim yeri!

ATV ekranlarında yayımlanacak olan Hakim dizisinin çekim yeri merak ediliyor. Your Honor isimli yapımdan uyarlanan dizinin yönetmenliğini Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir üstleniyor. Dizinin senaryosunu da Yılmaz Şahin ile Çağla Kızılelma kaleme alıyor. Peki Hakim dizisi nerede çekiliyor?
Erdal Beşikçioğlu'nun başrolde yer aldığı Hakim dizisinin çekimleri, İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştiriliyor. Çekimlerin büyük çoğunluğu Çağlayan ve Beykoz'da yapılırken Beşiktaş, Laleli gibi semtlerde de çekimlerin yapıldığı biliniyor.
İdealist ve dürüst bir Hâkim, oğlunun suça karışmasının sonrasında, onu koruyabilmek için amansız bir savaşa girecektir. Hâkim Ömer Arif Derman, karısının ani ölümünden sonra, oğlu Ozan'la kendine yeni bir dünya kurmaya çalışmaktadır. Ancak bu dünya Ozan'ın kaza sonucu birini öldürmesiyle alt üst olacaktır.
Ömer Arif, oğlu Ozan'ı korumak için, bugüne kadar inandığı tüm ilkelerinden vazgeçmek zorunda kalır. Zira Ozan'ın ölümüne sebep olduğu genç, bir Mafya liderinin oğludur. Oğlunun hayatının tehlikede olması, Ömer Arif Derman'ı bambaşka bir adama dönüştürecektir. Ömer Arif, oğlunu kurtarmak için gireceği savaşta, yalnızca kendini değil, sevdiklerini de ateşe atacaktır.
Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman
Ebru Özkan - Yasemin Kaner
Yurdaer Okur - Azem Demirkıran
Seda Akman - Zümrüt Demirkıran
Burcu Kara - Ayşe Korkmaz
Naz Çağla Irmak - Ceren
Uğur Yücel - Cevdet
Hasibe Eren - Gülbahar
Fatih Berk Şahin - Ozan Derman
Eslem Akar - Deniz Demirkıran
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