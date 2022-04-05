Hakim dizisinin Ayşe'si Burcu Kara'nın ilk eşi bakın kimmiş! O da ünlü oyuncu çıktı

Haziran Gecesi dizisinde hayat verdiği Duygu karakteri ile akıllara kazınan Burcu Kara şimdilerde Hakim dizisi ile kamera karşısına geçti. İlk evliliğini 2011 yılında yapan Burcu Kara'nın ilk eşi bakın kim çıktı.

BURCU KARA'NIN İLK EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Burcu Kara'nın ilk eşinin kim olduğu öğrenenler şaştı kaldı.

Burcu Kara ve Buğra Gülsoy, 2011 yılında evlendi. Ancak ikili, 2012 yılında evliliği sonlandırma kararı aldı.

İkili 11 ay evli kaldı. Boşanmayla ilgili konuşan Kara, "Evliliği sürdürme planı yoktu. Kusurum olmadığı halde evi terk etti. Boşanmak istediğini bana cep mesajıyla bildirdi" demişti.

42 yaşındaki oyuncu Burcu Kara, Tolga Çevik'in başrolünde olduğu Tolgshow programının yönetmeni Fırat Parlak ile 2016 yılında hayatını birleştirdi.

Bu evlilikten Ali Çınar Parlak adında bir erkek çocuğu bulunan Burcu Kara, oğlu ve eşiyle mutlu karelerini sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.

Henüz 9 yaşındayken ilkokulu bitiren Burcu Kara 16 yaşında üniversiteye başladı ve 20 yaşında üniversiteden mezun oldu.

Okurken sunuculuk da yapan Kara, ilerleyen zamanlarda oyunculuk dersi aldı ve başrollerinde Özcan Deniz, Naz Elmas'ın da yer aldığı Haziran Gecesi dizisi ile ekranlara geldi.



