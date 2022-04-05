ATV ekranlarında ekrana gelen Hakim dizisi 1. bölümün ardından vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Erkan Tunç ile Süleyman Mert Özdemir'in yönetmenliği üstelendiği dizi ile ilgili Hakim hangi diziden uyarlama? Hakim dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 1. bölümü ile ekrana gelen ATV'nin yeni dizisi ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

HAKİM DİZİSİ HYANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Hakim; İsrail'de yayınlanan televizyon dizisi Kvodo'dan esinlenen, Bryan Cranston'ın oynadığı bir Amerikan drama televizyon dizisi olan Your Honor'dan uyarlandı.

HAKİM DİZİSİNİN KONUSU NE?

İdealist ve dürüst bir Hâkim, oğlunun suça karışmasının sonrasında, onu koruyabilmek için amansız bir savaşa girecektir. Hâkim Ömer Arif Derman, karısının ani ölümünden sonra, oğlu Ozan'la kendine yeni bir dünya kurmaya çalışmaktadır. Ancak bu dünya Ozan'ın kaza sonucu birini öldürmesiyle alt üst olacaktır.

Ömer Arif, oğlu Ozan'ı korumak için, bugüne kadar inandığı tüm ilkelerinden vazgeçmek zorunda kalır. Zira Ozan'ın ölümüne sebep olduğu genç, bir Mafya liderinin oğludur. Oğlunun hayatının tehlikede olması, Ömer Arif Derman'ı bambaşka bir adama dönüştürecektir. Ömer Arif, oğlunu kurtarmak için gireceği savaşta, yalnızca kendini değil, sevdiklerini de ateşe atacaktır.

HAKİM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman

Ebru Özkan - Yasemin Kaner

Yurdaer Okur - Azem Demirkıran

Seda Akman - Zümrüt Demirkıran

Burcu Kara - Ayşe Korkmaz

Naz Çağla Irmak - Ceren

Uğur Yücel - Cevdet

Hasibe Eren - Gülbahar

Fatih Berk Şahin - Ozan Derman

Eslem Akar - Deniz Demirkıran

