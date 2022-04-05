ATV ekranlarında ekrana gelen Hakim dizisi 1. bölümün ardından vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Erkan Tunç ile Süleyman Mert Özdemir'in yönetmenliği üstelendiği dizi ile ilgili Hakim hangi diziden uyarlama? Hakim dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 1. bölümü ile ekrana gelen ATV'nin yeni dizisi ile ilgili bilgileri sizler için derledik.
Hakim; İsrail'de yayınlanan televizyon dizisi Kvodo'dan esinlenen, Bryan Cranston'ın oynadığı bir Amerikan drama televizyon dizisi olan Your Honor'dan uyarlandı.
İdealist ve dürüst bir Hâkim, oğlunun suça karışmasının sonrasında, onu koruyabilmek için amansız bir savaşa girecektir. Hâkim Ömer Arif Derman, karısının ani ölümünden sonra, oğlu Ozan'la kendine yeni bir dünya kurmaya çalışmaktadır. Ancak bu dünya Ozan'ın kaza sonucu birini öldürmesiyle alt üst olacaktır.
Ömer Arif, oğlu Ozan'ı korumak için, bugüne kadar inandığı tüm ilkelerinden vazgeçmek zorunda kalır. Zira Ozan'ın ölümüne sebep olduğu genç, bir Mafya liderinin oğludur. Oğlunun hayatının tehlikede olması, Ömer Arif Derman'ı bambaşka bir adama dönüştürecektir. Ömer Arif, oğlunu kurtarmak için gireceği savaşta, yalnızca kendini değil, sevdiklerini de ateşe atacaktır.
Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman
Ebru Özkan - Yasemin Kaner
Yurdaer Okur - Azem Demirkıran
Seda Akman - Zümrüt Demirkıran
Burcu Kara - Ayşe Korkmaz
Naz Çağla Irmak - Ceren
Uğur Yücel - Cevdet
Hasibe Eren - Gülbahar
Fatih Berk Şahin - Ozan Derman
Eslem Akar - Deniz Demirkıran
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