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Hakimlik savcılık sınavı ne zaman, saat kaçta? 26 Kasım hakimlik savcılık sınavı kaç saat sürecek?

26.11.2022 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığı 2022 hakimlik ve savcılık sınavları başvuruları 4 - 11 Ekim 2022 tarihlerinde alınmıştı. Sınavın başlamasına sayılı saatler kala, sınav hakkında detaylar adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı sınavında iki oturum olacak. Peki hakimlik savcılık sınavı ne zaman, saat kaçta? 26 Kasım hakimlik savcılık sınavı kaç saat sürecek? İşte merak edilenler...

Hakimlik savcılık sınavı ne zaman, saat kaçta? 26 Kasım hakimlik savcılık sınavı kaç saat sürecek?

Hakimlik savcılık sınavı için beklenen gün geldi. 26 Kasım'da gerçekleştirilecek olan sınav, birçok adayın katılım göstermesiyle iki oturumda tamamlanacak. Hakimlik savcılık sınavına giriş belgesi ÖSYM üzerinden alınacak. Peki hakimlik savcılık sınavı ne zaman, saat kaçta? 26 Kasım hakimlik savcılık sınavı kaç saat sürecek? İşte merak edilenler...

HAKİMLİK SAVCILIK SINAVI NE ZAMAN?

Hakimlik savcılık sınavı 26-27 Kasım tarihlerinde yapılacak.

HAKİMLİK SAVCILIK SINAVI SAAT KAÇTA?

İlk oturumda sınav saat 10.15’te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra binaya alınmayacak.

Hakimlik savcılık sınavı ne zaman, saat kaçta? 26 Kasım hakimlik savcılık sınavı kaç saat sürecek?

İkinci oturum ise 14.45'te başlayacak. Adaylar saat 14.00'dan sonra binaya alınmayacak.

2022-Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 3. Oturumu, 27 Kasım 2022 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Saat 10.00'dan sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacak.

2022-İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 4. Oturumu, 27 Kasım 2022 tarihinde saat 14.45’te yapılacaktır. Saat 14.30'dan sonra adayların sınav binalarına girmesi yasak olacak.

HAKİMLİK SAVCILIK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Hakimlik savcılık sınavına girecek olan adaylara yer bilgisini gösteren Sınav Giriş Belgesi ÖSYM'nin, ' https://ais.osym.gov.tr' adresinden alınacak.

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