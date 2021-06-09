4 yılda 85 bin kilometre pedal çevirdi! Türkiye’yi tam 5 kez dolaştı

Bisiklet gezgini çıktığı 6’ncı Türkiye turunda Samsun’un Bafra ilçesine 2,5 yıl aradan sonra ikinci kez geldi. Bafra’da bir gece konaklayarak ilçenin tarihi ve turistlik yerlerini gezen Ömer Töremen yaptığı açıklamada, ”6’ncı turumda 62’nci ziyareti Samsun’un Bafra ilçesine iki buçuk yıl aradan sonra ikinci kez yaptım. 4 yıldan beri bisiklet sporu ile uğraşıyorum. Haziran 2017’de tura başladığım zaman aslında birkaç şehirle bunu sınırlı bırakmayı düşünürdüm ama bisiklet kullandıkça bu bende bu durum bir tutkuya dönüştü. Daha sonra bir Türkiye turu düşündüm ve 6-7 aylık bir zamanda Kıbrıs’la birlikte Türkiye turunu tamamladım. Kıbrıs’ta 6 vilayet ve Türkiye’de 87 şehir görerek Türkiye turu bitti. Daha sonra ikinci tur fikri bende gelişti bende. Bu kez Gürcistan’da 17 şehir gördüm. Bu şekilde ikinci kez turu tamamladım. Üç dört derken Türkiye topraklarında 5 tur tamamladım. 6 turda da 63’ncü ziyaretimi Samsun’dan sonra Amasya’ya yapacağım” dedi.

“2017 YILINDAN BERİ YOLLARDAYIM”

2017 yılından beri bisikletiyle yollarda olduğunu belirten Töremen, “Şu anda Türkiye turunun Bafra durağındayım. Bu turlar bana ne kattı derseniz mesela kültürüm gelişti. Kültürel varlıkları gördüğüm zaman sosyal medyadan tanıtımlara da yardımcı oldum. Ören yeridir, arkeolojik alanlardır, kalelerdir vesaire tarihi yapılardır bir tutku oldu bende bırakamıyorum. Ne yaparım onu da bilmiyorum. Haziran 2017’den beri yollardayım. 61 binini Siyah Çekirge ismini verdiğim bisikletle 3 yılda yaptım, toplam 85 bin kilometredir yollardayım. Türkiye’nin güneyini, batısını, kuzeyini, doğusunu sürekli dolaşıyorum. Mesela Türkiye’nin en yüksel karayolu geçidi 2985 rakımlı Van Karabet Geçidi’ne çıktım. Bu gibi hedefler koyarak veya deniz turu dediğim Gürcistan Poti şehrinden başlayıp Hatay Yayla Dağı’na kadar 4 denizi görerek yaklaşık 5 bin kilometre mesafe kat ederek bir kere öyle tur yaptım. Anadolu’nun bütün ilçelerini demeyim ama 800 ilçe ziyaret ettim. Çoğunu tekrardan gördüm” diye konuştu.