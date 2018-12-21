MAGAZİN

Hakkı Bulut, canlı yayında kredi kartı şifrelerini ağzından kaçırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.12.2018 10:24 | Son Güncelleme

Hakkı Bulut, eşi Saadet Bulut'la katıldığı magazin programında banka kartlarının şifrelerini ağzından kaçırdı. Canlı yayında ne yapacağını bilemeyen sunucular ise şoke oldu.

Hakkı Bulut, canlı yayında kredi kartı şifrelerini ağzından kaçırdı

Usta sanatçı Hakkı Bulut ve eşi Saadet Bulut, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Canlı yayında eşine olan sevgisini anlatan Bulut, bir ara kendini kaptırarak banka kartlarının şifrelerini açıkladı.

Eşiyle arasında 4 yaş olduğunu söyleyen Hakkı Bulut, canlı yayında farkında olmadan kart şifrelerini verdi. Eşiyle birbirlerine olan bağlılıklarını anlatan Bulut, "Mesela herhangi bir bankaya gittim kart şifresini yazarken önce kendi yaşımı yazıyorum bir de hanımın yaşını yazıyorum" dedi.

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SUNUCULAR ŞOKE OLDU

Olay karşısında ne diyeceklerini bilemeyen program sunucuları "Oh maşallah şifreleri ilan etti" diyerek reklam arasına kadar bankaları arayarak şifreleri değiştireceklerini söyledi.

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2. Sayfa Hakkı Bulut

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