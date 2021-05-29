Hakkı Bulut kimdir? Hakkı Bulut kaç yaşında? Hakkı Bulut nereli?

Anadolu Öğretmen Okulu’ndan mezun olan Hakkı Bulut, çok küçük yaşlardan beri müziğe ilgi duymuştur. Babasının saz çalmasından etkilenerek müzikle uğraşmaya başlayan Bulut, 1967 yılında ilk plak çalışmasını gerçekleştirmiştir. “Leylam” isimli ilk plağına Orhan Gencebay ve Arif Sağ saz çalarak eşlik etmişlerdir.

HAKKI BULUT KİMDİR?

3 Şubat 1945'te Tunceli ili, Mazgirt ilçesi, Aktarla köyünde doğdu. İlkokul 5. sınıfa kadar doğduğu köyde, ortaokul 1. sınıfı Tunceli'de, 2. sınıfı Mazgirt'de okudu. Daha sonra Adana'ya göçtü ve ortaokul 3. sınıfı da Ceyhan'da bitirdi. Adana Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra dışarıdan Adana Öğretmen Okulu'nu bitirdi. Öğretmenliğe başladığı yıllarda babasının saz çalmasının etkisi ve müziğe küçük yaşta olan ilgisi sebebiyle müzikle de uğraştı.

1969 yılında Adana'da yapılan Altın Ses müsabakasında birincilik almasının ardından ikinci plak çalışmasını yaptı ve hemen akabinde yine güfte ve bestesi kendisine ait olan İkimiz bir fidanız isimli eserini okudu. Daha sonra bu eseri müsaade vererek onlarca sanatçının seslendirmesine olanak tanıdı.