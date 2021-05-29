Hakkı Bulut kimdir? Hakkı Bulut kaç yaşında? Hakkı Bulut nereli?

Anadolu Öğretmen Okulu’ndan mezun olan Hakkı Bulut, çok küçük yaşlardan beri müziğe ilgi duymuştur. Babasının saz çalmasından etkilenerek müzikle uğraşmaya başlayan Bulut, 1967 yılında ilk plak çalışmasını gerçekleştirmiştir. “Leylam” isimli ilk plağına Orhan Gencebay ve Arif Sağ saz çalarak eşlik etmişlerdir.
3 Şubat 1945'te Tunceli ili, Mazgirt ilçesi, Aktarla köyünde doğdu. İlkokul 5. sınıfa kadar doğduğu köyde, ortaokul 1. sınıfı Tunceli'de, 2. sınıfı Mazgirt'de okudu. Daha sonra Adana'ya göçtü ve ortaokul 3. sınıfı da Ceyhan'da bitirdi. Adana Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra dışarıdan Adana Öğretmen Okulu'nu bitirdi. Öğretmenliğe başladığı yıllarda babasının saz çalmasının etkisi ve müziğe küçük yaşta olan ilgisi sebebiyle müzikle de uğraştı.
1969 yılında Adana'da yapılan Altın Ses müsabakasında birincilik almasının ardından ikinci plak çalışmasını yaptı ve hemen akabinde yine güfte ve bestesi kendisine ait olan İkimiz bir fidanız isimli eserini okudu. Daha sonra bu eseri müsaade vererek onlarca sanatçının seslendirmesine olanak tanıdı.
Bugüne kadar 18 45'lik plak, 58 albüm çalışmasına imza attı. 900 eserinin beste ve güftesi kendisine ait olan sanatçı 6 Altın Plak, 1 Altın CD ve Ben Tövbemi Geri Aldım, Son Mektup isimli Long Play çalışması ile Altın Long Play ödülünü almış olup çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından defalarca ödüle layık görülmüştür.
Sözleri kendisine ait olan eserlerini sanatçı başka sanatçılara vermek suretiyle de seslendirmelerine olanak tanımıştır. 250'ye yakın eseri başka sanatçılar tarafından seslendirilmiştir.
Sanatçının 12 sinema filmi ve 2016 itibarıyla 61 albümü bulunmaktadır. Ayrıca söz ve müzikler de kendisine aittir.
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