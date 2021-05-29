MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hakkı Bulut kimdir? Hakkı Bulut kaç yaşında? Hakkı Bulut nereli?

Hakkı Bulut kimdir? Hakkı Bulut kaç yaşında? Hakkı Bulut nereli?

29.05.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin sevilen halk sanatçılarından biri olan Hakkı Bulut, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Şarkıları ve sesiyle gündemde konuşula isimlerden biri olan Bulut, Ankara Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra dışarıdan da Adana Öğretmen Okulu’nu bitirmiştir. Asıl mesleği öğretmenlik olan Bulut, daha sonra müzikle uğraşmaya başlamıştır.

Hakkı Bulut kimdir? Hakkı Bulut kaç yaşında? Hakkı Bulut nereli?

Anadolu Öğretmen Okulu’ndan mezun olan Hakkı Bulut, çok küçük yaşlardan beri müziğe ilgi duymuştur. Babasının saz çalmasından etkilenerek müzikle uğraşmaya başlayan Bulut, 1967 yılında ilk plak çalışmasını gerçekleştirmiştir. “Leylam” isimli ilk plağına Orhan Gencebay ve Arif Sağ saz çalarak eşlik etmişlerdir.

HAKKI BULUT KİMDİR?

3 Şubat 1945'te Tunceli ili, Mazgirt ilçesi, Aktarla köyünde doğdu. İlkokul 5. sınıfa kadar doğduğu köyde, ortaokul 1. sınıfı Tunceli'de, 2. sınıfı Mazgirt'de okudu. Daha sonra Adana'ya göçtü ve ortaokul 3. sınıfı da Ceyhan'da bitirdi. Adana Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra dışarıdan Adana Öğretmen Okulu'nu bitirdi. Öğretmenliğe başladığı yıllarda babasının saz çalmasının etkisi ve müziğe küçük yaşta olan ilgisi sebebiyle müzikle de uğraştı.

hakkı bulut1

1969 yılında Adana'da yapılan Altın Ses müsabakasında birincilik almasının ardından ikinci plak çalışmasını yaptı ve hemen akabinde yine güfte ve bestesi kendisine ait olan İkimiz bir fidanız isimli eserini okudu. Daha sonra bu eseri müsaade vererek onlarca sanatçının seslendirmesine olanak tanıdı.

hakkı bulut3

Bugüne kadar 18 45'lik plak, 58 albüm çalışmasına imza attı. 900 eserinin beste ve güftesi kendisine ait olan sanatçı 6 Altın Plak, 1 Altın CD ve Ben Tövbemi Geri Aldım, Son Mektup isimli Long Play çalışması ile Altın Long Play ödülünü almış olup çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından defalarca ödüle layık görülmüştür.

hakkı bulut2

Sözleri kendisine ait olan eserlerini sanatçı başka sanatçılara vermek suretiyle de seslendirmelerine olanak tanımıştır. 250'ye yakın eseri başka sanatçılar tarafından seslendirilmiştir.

hakkı bulut4

Sanatçının 12 sinema filmi ve 2016 itibarıyla 61 albümü bulunmaktadır. Ayrıca söz ve müzikler de kendisine aittir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kim Jong-un bu kez hayvanlara savaş açtı: Öldürün!Kim Jong-un bu kez hayvanlara savaş açtı: Öldürün!
Nusret gökçe pırlantalardan oluşan saatine servet ödedi!Nusret gökçe pırlantalardan oluşan saatine servet ödedi!
Volkan Konak'ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktıVolkan Konak'ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Arif Sağ Orhan Gencebay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Songül Karlı yine yapacağını yaptı

Songül Karlı yine yapacağını yaptı

Kan donduran olay! Yaşlı adamın boğazını kestiler

Kan donduran olay! Yaşlı adamın boğazını kestiler

Cenk Tosun imzayı attı

Cenk Tosun imzayı attı

Kocaelispor, kalecisi Bayram'ın gol yemesini istedi

Kocaelispor, kalecisi Bayram'ın gol yemesini istedi

Türkiye'den Avusturyalı bakana tepki: Bu iddialar kabul edilemez

Türkiye'den Avusturyalı bakana tepki: Bu iddialar kabul edilemez

Arka Sokaklar'ın oyuncusu son haliyle şaşırttı

Arka Sokaklar'ın oyuncusu son haliyle şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

500 bin TL'lik arabası gündem oldu

500 bin TL'lik arabası gündem oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kimse anlam veremedi! Sedat Peker detayı

Kimse anlam veremedi! Sedat Peker detayı

Eşinin kucağına oturdu! Öpücüklere boğdu

Eşinin kucağına oturdu! Öpücüklere boğdu

Mini şortlu paylaşım! Fiziği nefes kesti

Mini şortlu paylaşım! Fiziği nefes kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.