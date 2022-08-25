Hakkında Tutuklama kararı çıkan Şarkıcı Gülşen hangi cezaevine gidecek? Gülşen kapalı cezaevinde mi kalacak?

Şarkıcı Gülşen'in, Gülşen'in, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor herhalde" sözleri sosyal medyada yayıldı. Hakkında hukuki işlem başlatılan Gülşen, tutuklandı. Peki tutuklama kararı çıkan Gülşen hangi cezaevinde kalacak? İşte merak edilenler...

HANGİ CEZAEVİNDE KALACAK?

Şarkıcı Gülşen hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltı kararı verilmesinin ardından gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet Savcılığında ifade eden Gülşen, ardından ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Gülşen mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilecek.

AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yapan Gülşen, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım."

