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Haktan ve Tuğçe Kandemir'den Kuruçeşme'de arabesk gecesi

11.09.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde önceki akşam genç şarkıcı Tuğçe Kandemir ve arabesk müziğin güçlü ismi Haktan hayranlarıyla buluştu.

Haktan ve Tuğçe Kandemir'den Kuruçeşme'de arabesk gecesi

Sahneye ilk olarak, yaptığı şarkılarla dinlenme rekorları kıran Tuğçe Kandemir çıktı. Tercih ettiği siyah ve ışıltılı elbisesi ile göz kamaştıran Kandemir, konserinin açılışını 'Kurban Olduğum' şarkısıyla yaparken, “Böyle önemli bir sahnede sizlerle bir araya geldiğim çok mutluyum, yaşadığım hisler tarifsiz” sözleriyle alkış topladı.

'Yelkovan', 'Gülü Soldurmam' ve 'Yağmur' gibi hit şarkılarını art arda seslendiren Kandemir, hayranlarının isteğini kırmayarak sahnede şiir de okudu.

Arabesk müziğin güçlü yorumcularından Haktan, ikinci yarıda sahneye çıktı. Yoğun alkışla sahneye çıkan Haktan, kendi şarkılarının yanı sıra art arda 'Beni Benden Alırsan', 'Vazgeçtim', 'Gönül' ve 'Doktor' gibi kült olmuş arabesk şarkılarla kulakların pasını sildi.

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SÜRPRİZ DÜET

Tuğçe Kandemir ve Haktan, hayranlarının yoğun isteği üzerine konser sonunda iki şarkıda düet yaptılar. Birlikte 'Akşam Güneşi' ve 'Arpa Buğday Daneler' söyleyerek izleyicilerine sürpriz yapan ikili, hayranlarını hem duygulandırdılar hem de eğlendirdiler.

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