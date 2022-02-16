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Halasını kaybeden Bülent Ersoy acı haberi muhabirlerden duydu

16.02.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bülent Ersoy'un koronavirüs tedavisi gören halası İsmet Erkoç Soytürk koronavirüs nedeniyle vefat etmişti. Ersoy'un bu haberi magazincilerden öğrendiği iddia edilmişti. Önceki gün görüntülenen Bülent Ersoy'a halasının vefatı soruldu. Ersoy, ilk kez duymuş bir şekilde tepki verdi.

Halasını kaybeden Bülent Ersoy acı haberi muhabirlerden duydu

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un halası İsmet Erkoç Soytürk, geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetmişti. 99 yaşındaki yaşlı kadın, Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Bülent Ersoy için halasının vefat haberini magazin muhabirlerinden öğrendiği hatta halasının cenazesine katılmasının beklendiği iddia edilmişti. ancak Bülent Ersoy halası İsmet Erkoç Soytürk'ün vefatını yeni öğrendi.

halaa

MAGAZİN MUHABİRLERİ ACI HABERİ BÜLENT ERSOY'A VERDİ

  1. Sayfa adlı magazin programında yer alan habere göre; bir mekan çıkışında görüntülenen Ersoy'a magazin muhabirleri başınız sağ olsun diyerek halasının vefatından bahsetti.

Şaşıran ve bir süre sessiz kalan Ersoy daha sonra, "Öyle mi? İsmet halam mı? Hay Allah ben görmedim. Sen de kara habercisin. Ah canım benim" tepkisini verdi.


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Bülent Ersoy
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