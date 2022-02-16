Halasını kaybeden Bülent Ersoy acı haberi muhabirlerden duydu

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un halası İsmet Erkoç Soytürk, geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetmişti. 99 yaşındaki yaşlı kadın, Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Bülent Ersoy için halasının vefat haberini magazin muhabirlerinden öğrendiği hatta halasının cenazesine katılmasının beklendiği iddia edilmişti. ancak Bülent Ersoy halası İsmet Erkoç Soytürk'ün vefatını yeni öğrendi.

MAGAZİN MUHABİRLERİ ACI HABERİ BÜLENT ERSOY'A VERDİ

Sayfa adlı magazin programında yer alan habere göre; bir mekan çıkışında görüntülenen Ersoy'a magazin muhabirleri başınız sağ olsun diyerek halasının vefatından bahsetti.

Şaşıran ve bir süre sessiz kalan Ersoy daha sonra, "Öyle mi? İsmet halam mı? Hay Allah ben görmedim. Sen de kara habercisin. Ah canım benim" tepkisini verdi.



