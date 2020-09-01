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Haldun Boysan'ın ölüm haberi ünlüleri yıktı! 'Ne olur biri şaka dese...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 11:12 | Son Güncelleme

"Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Haldun Boysan ölüm haberi ünlü isimleri yasa boğdu. Boysan'ın ölümü sonrası ünlü isimler duygularını sosyal medyadan paylaştı.

Haldun Boysan'ın ölüm haberi ünlüleri yıktı! 'Ne olur biri şaka dese...'

"Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bu acı haber sanat dünyasında şoke etkisi yarattı.

Henüz 62 yaşında hayatını kaybeden Haldun Boysan'ın dostları üzüntülerini sosyal medyadan dile getirdi.

CEYDA ATEŞ

1
Olmadı be Halduş... Beraber acı tatlı o kadar çok anımız vardı ki. Nurlar içinde yat, benim canım muzip arkadaşım. Kavuşturulmuş eller, 'Prensesim' diye seslenişin o ses tonun hep kulaklarımda olacak.

DEMET SAĞIROĞLU

2
Duydum ki Ankara’dan 18 yaşımdan beri ağabeyim, arkadaşım Haldun Boysan ‘ı kaybetmişiz. Nasıl bir zamandır ki, hep güzel insanlar arka arkaya gitmeye başladılar. ???? O güzel gülüşün, babacanlığın, ruhun, sesin, seslenişin hep bizimle kalacak #racacığım. Mekanın cennet olsun. Nur içinde yat.

YEKTA KOPAN

3
Ah be Haldun’un, ah be Raca’m! Çok ama çok üzgünüm. Ankara’dan İstanbul’a göçümüz birlikteydi. Derdimiz, kahkahamız birdi. Raca’mızdı o bizim, kuzumuzdu. Parasız günlerimizde cüzdanımız bir oldu, sıkıntılı günlerimizde sohbetimiz daim oldu. Öyle çok an ve anı var ki şu anda aklımda. Osman, Tunç, sen, ben. Daha kimler kimler var o yılların tanığı... Buraya bir anı yazıp seni gülümseyerek uğurlamak isterdim ama olmadı, yapamadım Raca. Büyük Beşiktaşlı, büyük yürekli dostum. Dayanmamış yüreğin dünyanın derdine, kederine. Gitmişsin. Çok üzgünüm.

İCLAL AYDIN

4
Her anlamda güzel bir dönemin sonuymuş bu dizi benim için. Son iki yılın fotoğraflarına bakarken anılar içinde kayboldum. Bir kayıpla daha uyanmak varmış… Kucaklaşarak vedalaşmıştık. Mekanın cennet olsun Haldun canım... Sevenlerinin, tiyatro, televizyon dünyasının ve Beşiktaş’ın başı sağ olsun. En büyük Beşiktaşlılardan birini kaybettik.

BİROL GÜVEN

5
Nur içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan.

CEM CÜCENOĞLU

6
Aah... Benim güzel abim... Canım abim. Ne olur biri şaka dese... Çok üzgünüm çok. Şunları yazmaya bile elim varmıyor... Gittiğin yerde huzurlu ol Hadun Abim...

İÇİM ACIYOR!

Volkan Severcan: İçim acıyor... Canım arkadaşım, çılgın Beşiktaşlı... Çok üzgünüm... Yolun ışıklarla dolsun... Nurlar içinde yat...

Kemal Başar: Çocukluğum... Babamla aramdaki köprü... Beni Beşiktaşlı yapan adam... Kaybettik.

Hakan Yılmaz: Değerli oyuncu abimiz Haldun Boysan’ı kaybetmişiz. Çok üzüldüm. Sevenleri ve yakınlarına sabır dilerim. Allah rahmet eylesin.

Anıl İlter: Çok üzgünüm çok. Allah sana gani gani rahmet eylesin benim güzel abim.

Zafer Algöz: Değerli oyuncu kardeşimiz Haldun Boysan’ı kaybettik dostlar... Başımız sağ olsun

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