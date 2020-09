Haldun Boysan'ın ölüm haberi ünlüleri yıktı! 'Ne olur biri şaka dese...'

"Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bu acı haber sanat dünyasında şoke etkisi yarattı.

Henüz 62 yaşında hayatını kaybeden Haldun Boysan'ın dostları üzüntülerini sosyal medyadan dile getirdi.

CEYDA ATEŞ



Olmadı be Halduş... Beraber acı tatlı o kadar çok anımız vardı ki. Nurlar içinde yat, benim canım muzip arkadaşım. Kavuşturulmuş eller, 'Prensesim' diye seslenişin o ses tonun hep kulaklarımda olacak.

DEMET SAĞIROĞLU



Duydum ki Ankara’dan 18 yaşımdan beri ağabeyim, arkadaşım Haldun Boysan ‘ı kaybetmişiz. Nasıl bir zamandır ki, hep güzel insanlar arka arkaya gitmeye başladılar. ???? O güzel gülüşün, babacanlığın, ruhun, sesin, seslenişin hep bizimle kalacak #racacığım. Mekanın cennet olsun. Nur içinde yat.

YEKTA KOPAN



Ah be Haldun’un, ah be Raca’m! Çok ama çok üzgünüm. Ankara’dan İstanbul’a göçümüz birlikteydi. Derdimiz, kahkahamız birdi. Raca’mızdı o bizim, kuzumuzdu. Parasız günlerimizde cüzdanımız bir oldu, sıkıntılı günlerimizde sohbetimiz daim oldu. Öyle çok an ve anı var ki şu anda aklımda. Osman, Tunç, sen, ben. Daha kimler kimler var o yılların tanığı... Buraya bir anı yazıp seni gülümseyerek uğurlamak isterdim ama olmadı, yapamadım Raca. Büyük Beşiktaşlı, büyük yürekli dostum. Dayanmamış yüreğin dünyanın derdine, kederine. Gitmişsin. Çok üzgünüm.