Half Life 3 sonunda çıkıyor!

Half Life’ın oyun dünyasının en önemli yapımlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Zamanına göre oldukça yenilikçi bir yapıda olan oyun, 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Valve Half Life’ın devam oyununu 2004 yılında satışa sunmuştu. Daha sonra Episode One ve Episode Two olmak üzere oyun için iki genişleme paketi raflardaki yerini almıştı.

Fakat o günden bu yana Half Life hakkında her hangi bir gelişme yaşanmadı. Sürekli olarak Half Life 3 hakkında bazı söylentilere tanık olsak da Valve tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu durumun temel nedeni, Valve’in Steam sayesinde paraya ihtiyaç duymaması. Steam olmasa bile Counter Strike Global Offensive ve Dota2’den de sağlam para geliyor. Dolayısıyla böyle bir durumda yeni oyun geliştirmek pek de elzem bir iş değil.

Fakat Valve yeni dönemde Half Life’ın devamı ile karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Zira serinin bölüm yazarlarından biri olan Erik Wolpaw’ın tekrardan Valve bünyesinde çalışmaya başlaması, bu dedikoduları ayyuka çıkarmış durumda.