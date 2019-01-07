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Half Life 3 sonunda çıkıyor!

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 07.01.2019 08:49 | Son Güncelleme

Çıkışı yılan hikayesine dönen Half Life 3 için ilk resmi adım sonunda atıldı. Valve, Half Life’ın bölüm yazarı Erik Wolpaw’ı tekrardan işe aldı.

Half Life 3 sonunda çıkıyor!

Half Life’ın oyun dünyasının en önemli yapımlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Zamanına göre oldukça yenilikçi bir yapıda olan oyun, 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Valve Half Life’ın devam oyununu 2004 yılında satışa sunmuştu. Daha sonra Episode One ve Episode Two olmak üzere oyun için iki genişleme paketi raflardaki yerini almıştı.

Fakat o günden bu yana Half Life hakkında her hangi bir gelişme yaşanmadı. Sürekli olarak Half Life 3 hakkında bazı söylentilere tanık olsak da Valve tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu durumun temel nedeni, Valve’in Steam sayesinde paraya ihtiyaç duymaması. Steam olmasa bile Counter Strike Global Offensive ve Dota2’den de sağlam para geliyor. Dolayısıyla böyle bir durumda yeni oyun geliştirmek pek de elzem bir iş değil.

Fakat Valve yeni dönemde Half Life’ın devamı ile karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Zira serinin bölüm yazarlarından biri olan Erik Wolpaw’ın tekrardan Valve bünyesinde çalışmaya başlaması, bu dedikoduları ayyuka çıkarmış durumda.

Ayrıca kısa süre önce Valve tarafından yapılan açıklamada tekli oyuncu modu ile ön plana çıkan 3 yeni VR oyunu geliştirildiği belirtilmişti. Dolayısıyla bu 3 yeni VR oyunundan biri Half Life 3 olabilir.

Muhtemelen Valve, Half Life 3 ismini VR satışlarını arttırmak için kullanacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Valve half life oyun

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