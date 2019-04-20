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Haliç'te sabaha karşı büyük panik!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 20.04.2019 07:10 | Son Güncelleme

Haliç sahilinde iskeleye bağlı olan ve kafe olarak kullanılan 2 adet teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye eri düşme tehlikesi geçirdi.

Haliç'te sabaha karşı büyük panik!

Olay, saat 05:00 sıralarında Haliç’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Haliç sahilinde iskeleye bağlı olan ve kafe olarak kullanılan teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yan tarafta bulunan diğer tekneye sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ DÜŞME TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iskeleden yaklaşık 5 metre açıkta bulunan ve alev alev yanan teknelere müdahale etti. İtfaiye merdiveniyle havadan müdahale edilen yangında itfaiye ekipleri daha sonra iskele ile tekne arasına merdiven koyarak tekneye geçmeye çalıştığı esnada düşme tehlikesi geçirdi. İtfaiye ekiplerinin merdiven yardımıyla müdahale ettiği yangın söndürüldü.

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POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kafe olarak kullanılan ve içerisinde bulunan tüpler itfaiye erleri tarafından kıyıya çıkarılırken, alev alev yanan teknelerde söndürme çalışmasının ardında soğutma çalışması yapıldı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, her iki tekne yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
haliç alibeyköy yangın

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