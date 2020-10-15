Halil Sezai'nin avukatlarından açıklama: Tahliyesini bekliyoruz

İstanbul Tuzla'da, 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'e fiziksel şiddet uygulandığı anlar güvenlik kamarasına yansıyan, skandal gmrüntüler sonrası 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklanan Halil Sezai ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Habertürk'te yer alan habere göre; ünlü şarkıcının avukatları tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Halil Sezai, karışmış olduğu olay neticesinde 'silahla kasten yaralama' suçundan dolayı tutuklanmış olup savcılıkça hakkında cezalandırma talep edilmiştir.

Dava dosyasına sunulan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmış olan rapor ile tutukluluğa sebep olan 'silahla kasten yaralama' suçunun işlenmediği kesinlik kazanmıştır.

ODUN PARÇASIYLA YARALAMADI

Bu rapor ile müşteki Hüseyin Meriç’in vücudunda meydana geldiğini iddia ettiği dosyada yer alan odun parçasıyla gerçekleşmediği açıktır. Raporda görüleceği üzere Halil Sezai hiçbir surette dosyada ileri sürülen odun parçası ile şikâyetçi Hüseyin Meriç’i yaralamamış olup bu suçun işlendiği iddia edilen savcılık iddianamesi çökmüştür. Bununla birlikte tutukluluğun devamını gerektirecek hiçbir sebep kalmamıştır.