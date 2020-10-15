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Halil Sezai'nin avukatlarından açıklama: Tahliyesini bekliyoruz

15.10.2020 16:49 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz ay İstanbul'un Tuzla ilçesinde komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sezai'nin avukatları, "Dava dosyasına sunulan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmış olan rapor ile tutukluluğa sebep olan 'silahla kasten yaralama' suçunun işlenmediği kesinlik kazanmıştır" açıklamasında bulundu.

İstanbul Tuzla'da, 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'e fiziksel şiddet uygulandığı anlar güvenlik kamarasına yansıyan, skandal gmrüntüler sonrası 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklanan Halil Sezai ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Habertürk'te yer alan habere göre; ünlü şarkıcının avukatları tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Halil Sezai, karışmış olduğu olay neticesinde 'silahla kasten yaralama' suçundan dolayı tutuklanmış olup savcılıkça hakkında cezalandırma talep edilmiştir.

Dava dosyasına sunulan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmış olan rapor ile tutukluluğa sebep olan 'silahla kasten yaralama' suçunun işlenmediği kesinlik kazanmıştır.

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ODUN PARÇASIYLA YARALAMADI

Bu rapor ile müşteki Hüseyin Meriç’in vücudunda meydana geldiğini iddia ettiği dosyada yer alan odun parçasıyla gerçekleşmediği açıktır. Raporda görüleceği üzere Halil Sezai hiçbir surette dosyada ileri sürülen odun parçası ile şikâyetçi Hüseyin Meriç’i yaralamamış olup bu suçun işlendiği iddia edilen savcılık iddianamesi çökmüştür. Bununla birlikte tutukluluğun devamını gerektirecek hiçbir sebep kalmamıştır.

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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin silahla yaralamanın olmadığına ilişkin raporundan sonra tutukluluk hali bir tedbir olmaktan çıkmış ve cezalandırma aracı haline gelmiştir. Bu husus kanunlarla sabit iken ünlü şarkı Halil Sezai’nin cezaevinde infazı mümkün dahi olmayan bir cezadan dolayı tutukluğunun ceza aracı olarak kullanılmasının ölçülülük ilkesi uyarınca kabulü mümkün değildir.

MONTAJLANMAŞ GÖRÜNTÜLER SERVİS EDİLİP...

Masumiyet karinesi uyarınca özgürlüğün sınırlandırılmasına yol açan tedbirlerin yaptırıma dönüşmemesini gerektirir. Dolayısıyla tutuklamaya, hükümden önce bir cezalandırma aracı olarak başvurulmamalıdır.

Şikayetçi tarafça medyada algı yaratılmak amacıyla montajlanmış, kesilmiş ve sesi kısılmış görüntüler servis edilmiş olup yargı makamları baskı altına alınmakta istenmiştir. Maddi gerçeği olduğu gibi yansıtmaktan uzak olan bu görüntülerde dahi şikâyetçiye herhangi bir silahla vurduğu görülmemekte iken aksi yöndeki savcılık iddianamesi tamamen çökmüştür.

Ünlü şarkıcı Halik Sezai’nin işlemediği bir suç sebep gösterilerek tutukluluk halinin devam etmesinin kabulü mümkün olmayıp mahkemece ivedilikle tahliye kararı verilmelidir."

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
biraz daha uğraşırsaniz dayak yiyen adam içeri girecek halil de dışarı
Halil Sezai inşallah aklın başına gelmiştir
paran varsa ozgursun aga

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