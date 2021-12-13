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Halil Sezai'nin klibindeki 'şapkalı şeytan figürü' gündemde! Darp ettiği Hüseyin Meriç mi?

13.12.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halil Sezai ve komşusu Hüseyin Meriç arasındaki kavga bitmiyor. Halil Sezai'nin 'Ağıt' adlı klibinde kendisini şeytan gibi gösterdiğini de ifade eden komşu Meriç'in iddiasına Halil Sezai yanıt verdi.

Halil Sezai'nin klibindeki 'şapkalı şeytan figürü' gündemde! Darp ettiği Hüseyin Meriç mi?

Şarkıcı Halil Sezai komşusuyla ters düşmüş ve komşusunu darp etmişti. Komşusu Hüseyin Meriç’i darp edip cezaevine giren Halil Sezai daha sonra sahneye çıktığı bir mekanda “Onu tam dövemedim” demişti. Bu sözler üzerine Hüseyin Meriç, “Can korkum var. Bana kin besliyor, her an öldürebilir. Ayrıca klibinde de beni şapkalı bir şeytan gibi gösterdi” diyerek tekrar Sezai’den şikayetçi olmuştu.

Halil Sezai ifadesinin alınması için emniyete gitti. Sabah'ın haberine göre; Sezai'den yeniden şikayetçi olan Meriç, sanatçının sosyal medya üzerinden kendisini kastederek "Şapkalı şeytan! Yeni sene sana da huzur getirsin! Ben yaşayan ölülere ağıt ile uğurluyorum bu seneyi" diyerek tehdit ve hakaret suçunu işlediğini belirtti.

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"BENİ ŞEYTAN GİBİ GÖSTERİYOR"

Kendisinin fötr şapkayla tanındığını da ekleyen Meriç, Sezai'nin 'Ağıt' adlı klibinde kendisini şeytan gibi gösterdiğini de ifade etti. Dilekçenin devamında Sezai'nin, sahne aldığı bir mekanda "Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere" sözlerine vurgu yapıldı.

İFADESİ YETERLİ BULUNMADI

İfadesinde kendisini savunan ünlü şarkıcı konserdeki sözlerinin seyircileriyle şakalaşmadan ibaret olduğunu söyledi. Halil Sezai diğer iddialar için de "Onu öldürmek istediğim iddiaları gerçek dışı. Video kesilerek medyaya servis edilmiştir" dedi.

Klibindeki iddialara da değinen Sezai, 'şapkalı şeytan' karakterinin klipteki diğer unsurlar gibi soyut bir görselden ibaret olduğunu söyleyerek, "Bu durumda müştekinin her şapka içeren görüntüyü kendisiyle ilişkilendirmesi gerekmektedir" dedi. Savcılık, Sezai'nin söylediklerini teyit etmek ve ifadesindeki çelişkileri gidermek maksatlı şarkıcıyı adliyeye çağırdı.


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Halil Sezai
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