Halis Özkahya: Senin ağzını burnunu kırarım

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Konyaspor-Trabzonspor maçı sonrası yeşil-beyazlı ekipten hakem Halis Özkahya'ya büyük tepki vardı. Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman sahanın içine kadar girerek Özkahya'ya "Neden VAR'a gitmedin?" diye bağırırken, tepkiler soyunma odası koridorlarına kadar sürdü.

"ARTIK HAKEMLİĞİ ZİRVEDE BIRAKABİLİRSİN, BRAVO"

Konyasporlu yöneticiler "Ayıp, yazıklar olsun" ifadeleriyle hakem Halis Özkahya'ya tepkilerini dile getirirken, o sırada bir stat görevlisi "Bravo! Yapabileceğin her şeyi yaptın. Artık hakemliği zirvede bırakabilirsin. Bundan sonra bu işi yapmana gerek kalmadı" diye bağırdı.

ÖZKAHYA'DAN TEHDİT!

Bu sözler üzerine Halis Özkahya'nın yanıtı herkesi şoke etti. Görevliye dönerek, "Senin ağzını burnunu kırarım" diye bağıran Özkahya, bu sözleriyle herkesi şaşkına çevirdi.



