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Halis Özkahya: Senin ağzını burnunu kırarım

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 13.05.2019 12:12 | Son Güncelleme

Konyaspor ile Trabzonspor'un 2-2 berabere kaldığı maça hakem Halis Özkahya damga vurdu. Halis Özkahya'nın stat görevlisinin "Yapabileceğin her şeyi yaptın. Artık hakemliği zirvede bırakabilirsin" sözlerine "Senin ağzını burnunu kırarım" diyerek yanıt verdiği iddia edildi.

Halis Özkahya: Senin ağzını burnunu kırarım

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Konyaspor-Trabzonspor maçı sonrası yeşil-beyazlı ekipten hakem Halis Özkahya'ya büyük tepki vardı. Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman sahanın içine kadar girerek Özkahya'ya "Neden VAR'a gitmedin?" diye bağırırken, tepkiler soyunma odası koridorlarına kadar sürdü.

"ARTIK HAKEMLİĞİ ZİRVEDE BIRAKABİLİRSİN, BRAVO"
Konyasporlu yöneticiler "Ayıp, yazıklar olsun" ifadeleriyle hakem Halis Özkahya'ya tepkilerini dile getirirken, o sırada bir stat görevlisi "Bravo! Yapabileceğin her şeyi yaptın. Artık hakemliği zirvede bırakabilirsin. Bundan sonra bu işi yapmana gerek kalmadı" diye bağırdı.

ÖZKAHYA'DAN TEHDİT!
Bu sözler üzerine Halis Özkahya'nın yanıtı herkesi şoke etti. Görevliye dönerek, "Senin ağzını burnunu kırarım" diye bağıran Özkahya, bu sözleriyle herkesi şaşkına çevirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Halis Özkahya konyaspor Trabzonspor

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Ya ne diyecekti !?? gel benim azımada mıç'mı demeliydi sevgili mynet,yazsana tehdit alacak belki dövülecek ama ses etmeyecek,yok yaa ! ewet maçı seyrettik fazla bir katliam yoktu ama vermedikleri pozisyonlar vardı ,Konya haklı olabilir bir stad görevlisi tehdit vari konuşacak oda eyvallah edecek olmaz öle şey neymiş sen hakemsin ses etmeyeceksin bide avrupa maçlarını izle yanlış yapanlara bunlara futbolcularda dahil ( google amcaya yaz hakem kararları ve kavgaları diye sana göstersin onları) bak hakemler neler yapıyor. futbol federasyonu ve hakemler birliği versin cezasını kişiler değil .
BUNLARI HAKEM YAPANIN ......HEPSİ BİR BİRİNDEN DANGALAK
Stat görevlisi haddini aşmış,sanamı kaldı hakemi eleştirmek,sen işine baksana,Halis az bile demiş.
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