MAGAZİN

Halit Ergenç'ten Bergüzar Korel'e övgü dolu sözler

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.05.2019 13:57 | Son Güncelleme

Halit Ergenç, 15 yıl sonra Kızlar ve Oğlanlar adlı oyunla tiyatroya geri dönen eşi Bergüzar Korel'e "Onunla gurur duyuyorum" diyerek övgü yağdırdı.

Halit Ergenç'ten Bergüzar Korel'e övgü dolu sözler

Azize Hemşire'yi canlandırdığı 'Vatanım Sensin'in 2 yıl önce final yapmasıyla dizilere mola veren başarılı oyuncu Bergüzar Korel, tiyatroya geri döndü. Eşinin oyununu izleyen Halit Ergenç ise Korel'e güzel cümleleriyle destek oldu.

15 YIL ARADAN SONRA GERİ DÖNDÜ

Bergüzar Korel, İngiltere'de kapalı gişe sahnelenen 'Girls and Boys'tan uyarlanan 'Kızlar ve Oğlanlar' adlı oyun ile tiyatroya döndü. Korel, yeni oyunuyla 15 yıl aradan sonra ilk kez önceki akşam Kadıköy Craft Tiyatro'da sahneye çıktı.

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SANATÇI DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Posta yer alan habere göre; Aralarında Ezgi Mola, Miray Daner, Engin Akyürek, Hatice Şendi, Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin olduğu oyuncular, finalde Bergüzar Korel'i ayakta alkışladı.

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"ONUNLA GURUR DUYUYORUM"

Eşini izleyen Halit Ergenç de Bergüzar Korel'i öve öve bitiremedi. "Eşim olduğu için söylemiyorum; muhteşem ve inanılmaz bir performanstı. Aylardır çalışıyor. Onunla gurur duyuyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
halit ergenç Bergüzar Korel

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