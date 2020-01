Halk oyunları kuşaktan kuşağa aktarılacak

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile MİFAD işbirliğinde halk oyunlarının gelecek kuşaklara özünden koparılmadan aktarılması amacıyla kurslar açılması için protokol imzalandı.

Milas’ta yaşayan bireylere, içinde barındırdığı kardeşlik duygusu, melodi, ritim ve hareket yapısı ile bireyin bedensel ve ruhsal gelişiminde önemli bir yeri olan halk oyunlarının, önemini ortaya çıkarıp kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarma amacıyla hazırlanan “Halk Oyunları ve Kültürel Mirasımız” projesinin işbirliği protokolü Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas ilçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ile Milas Folklor Araştırma Derneği (MİFAD) Başkanı Mustafa Emekli arasında imzalandı.

Mili Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği kapsamında hazırlanan Milas Halk Eğitim Merkezi koordinesinde düzenlenecek kurslar festivalle sona erecek.

Proje hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Türk halk oyunları; Türk folklorunun önemli bileşenlerinden biridir. Köy ve kasabalarda oynanan yöresel oyunları ve yöresel dansları ve kostümlerini inceleyen bir bilim dalıdır.

Türk folklorunun temelini halk oluşturmaktadır. Bu yüzden de folklor, Halk oyunları anlamında kullanılmaktadır. Fakat bu yanlış bir tanımlamadır. Folklor halk bilimi demektir. Bütün halk kültürünü (yemek, efsane, türkü, oyun dans vb.) kapsayan bir terimdir. Halk oyunları ise sadece yöresel oyunları, dans ve giyimi kapsayan bir bölümüdür.

Türk halk oyunları çeşitlilik ve kapsam bakımından dünyada en dikkat çeken folklorik olgulardan birisidir. Şu kadar ki, Türk halk oyunları derlemeleri hala bitirilememiştir. Fakat çalışmalar devam etmektedir. Her köyün kendine has oyunları olması ve ekonomik şartlar bunu güçleştirmektedir.

Türkiye, halk oyunları açısından bir laboratuar gibidir. Türkiye, köylerde tespit edilen 4000’in üzerinde oyun ile dünya üzerindeki en zengin oyun karakterine sahip ülke olarak tanımlanmaktadır. Çünkü bir kültür ve medeniyetler beşiği olan Türkiye’de, hemen hemen her yöresinde ayrı oyunlar, ayrı giysiler ve ayrı müziklere rastlanmaktadır.

Halk oyunları; diğer sanat dallarından farklı olarak, ait olduğu toplumun orijinal karakterlerini taşıyan, fertlerin müşterek duygu düşünce ve davranışlarını sergileyen, başkasına göre yalnızca güzel, ama kendi içinde ilgilenen kişinin dünyasını aydınlatma özelliğine sahip bir kültürel kimliktir.

Halk oyunları içinde barındırdığı kardeşlik duygusu, melodi, ritim ve hareket yapısı ile bireyin bedensel ve ruhsal gelişiminde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Birlikte oynamanın avantajı ile kişiye kaynaşmayı, beraber hareket etmeyi, paylaşmayı ve kendini ifade etmeyi öğreten Halk Oyunlarının bu özelliklerinden yola çıkarak, uygulanacak etkinliklerle Türkiye insanının bireysel gelişiminin yanı sıra toplumsal gelişiminin de sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

Halk oyunlarının içinde barındırdığı kardeşlik duygusunu gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milas Folklor Araştırma Derneği(MİFAD) işbirliğinde iş bu protokol düzenlenmiştir.”