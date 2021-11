Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Kara'dan "anne ölümlerine" ilişkin açıklama:

Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, Bakanlık olarak kadın sağlığının korunması ve güvenli üreme sağlığına yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Hedefimiz, sorunu olan, sorun yaşama ihtimali olan her bireyin sağlık hizmetini gidermek, anne ölümlerini en aza indirmek, her bireyi yaşatabilmek." dedi.

Antalya'da bir otelde "Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı (ÇEKÜS) Birim Sorumluları Bilgilendirme ve Değerlendirme" Toplantısı düzenlendi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi, Çocuk ve Ergen Sağlığı Dairesi Kanser Dairesinden uzman ekipler ile 81 ilden ÇEKÜS temsilcilerinin katıldığı toplantıda, paneller düzenlendi, kadın, bebek sağlığı ve anne ölümlerinin en aza indirilmesi için bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kara, açılışta, değerlere kıymet vermenin önemli olduğunu, salgın nedeniyle iki yıldır bir araya gelmediklerini dile getirdi.

Kadın sağlının korunması için önemli çalışmalar yaptıklarına dikkati çeken Kara, "Bakanlık olarak kadın sağlığının korunması ve geliştirilmesi, vatandaşlarımıza etkin, kaliteli, ulaşılabilir, güvenli üreme sağlığı hizmeti sunumu ve üreme sağlığının, anne ve bebeğini birlikte koruyarak geliştirme hedefine yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Tüm bu çalışmalar neticesinde temel sağlık hizmetleri göstergeleri açısından dünyada nadir görülen hız ve düzeyde başarı örnekleri gösterdik." diye konuştu.

- "Annenin kaybedilmesinin telafisi yok"

Kara, elde edilen bu başarıları artırarak sürdürmek ve bugüne kadar yapılanlardan daha fazlasını yapmak gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin her ilinden katılım olduğuna değinen Kara, toplantıda iki yıllık süreçte 'yaptıkları, yapamadıkları, salgından dolayı aksayan konular var mı, yok mu' bunları değerlendireceklerini söyledi.

Her temsilcinin kendi sahasını çok iyi bildiğini anlatan Kara, şunları kaydetti:

"Herkes tecrübesini aktaracak. Her ilin temsilcisinin tecrübesi en büyük kazanım olacak. Farklı ülkelerin rakamlarının verildiği sunumlar da yapıldı. Batının değerlendirme kriterleri, doğunun kriterleri, kültürleri ve inançlarıyla uymuyor. Yerel dinamikleri de dikkate alarak değerlendirmeler yapacağız. Deniz yıldızları misali her bireye talibiz. Hedefimiz sorunu olan, sorun yaşama ihtimali olan her bireyin sağlık hizmetini gidermek, anne ölümlerini en aza indirmek, her bireyi yaşatabilmek. Anne ölümlerini sıfıra indirmek istiyoruz ama dünyada böyle bir durum yok, biliyoruz ama çalışacağız. Bir kadının, özellikle de anne ise kaybedilmesinin telafisi yok."

Konuşmaların ardından iki gün sürecek toplantı, basına kapalı devam etti.