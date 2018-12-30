TREND

Halka dizisi ne zaman başlıyor? Halka dizisi hangi kanalda?

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 30.12.2018 10:05 | Son Güncelleme

Hande Erçel'in başrolünde oynadığı Halka dizisinin yayın tarihi belli oldu! TRT'in yeni dizisi Halka 15 Ocak tarihinde başlıyor.

Halka dizisi ne zaman başlıyor? Halka dizisi hangi kanalda?

TRT1’in yapımını Es Film, yapımcılığını Yusuf Esenkal ve Serdar Öğretici’nin üstlendiği dizisi 'Halka' 15 Ocak Salı günü izleyicisi ile buluşacak.

Halka isimli bir suç örgütü ve bu örgütün etkilediği hayatların hikayesinin anlatılacağı dizinin yönetmeni A.Volkan Kocatürk.

Başrollerini Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Kaan Yıldırım, Hazal Subaşı, Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Erdal Yıldız, Umut Karadağ, Burak Sergen, Funda İlhan, Dilan Telkök, Şehsuvar Aktaş ve Serhat Midyat’ın paylaştığı Halka’nın senaryosunu ise Aziz Tuna C. ve Ali Demirel kaleme alıyor.

Mafyanın, paranın ve entrikanın konuşulduğu karanlık dünyayı yıkmaya çalışan Cihangir ve Kaan’ın mücadelesi 15 Ocak Salı saat 20.00’de TRT 1’de. (Medyatava)

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
Karius soluğu sevgilisinin yanında aldı! Karius soluğu sevgilisinin yanında aldı!
Kainat Güzeli Purcell öyle bir fotoğraf paylaştı ki!Kainat Güzeli Purcell öyle bir fotoğraf paylaştı ki!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel halka dizisi ne zaman halka

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Seda Sayan Cuma'ya gittiğim için kovdu

Seda Sayan Cuma'ya gittiğim için kovdu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Darbe gecesinin unutulmaz sunucusu şimdilerde...

Darbe gecesinin unutulmaz sunucusu şimdilerde...

Derin yırtmaç kasığına kadar açılınca...

Derin yırtmaç kasığına kadar açılınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş’ın kalecisi Loris Karius sevgilisiyle Miami'de!

Karius soluğu sevgilisinin yanında aldı!

'İrlandalı Kainat Güzeli' göründüğü kadar kusursuz değil!

Kainat Güzeli Purcell öyle bir fotoğraf paylaştı ki!

Bunu da gördük! Ünlü isim yüz germe ameliyatının videosunu paylaştı

Ünlü isim yüz germe ameliyatının videosunu paylaştı

İlber Ortaylı gençlik fotoğrafını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

İlber Ortaylı gençlik fotoğrafını paylaştı!

Yeni yıla Havai’de girecek

Yeni yıla Havai’de girecek

Yemekteyiz'den çıkarılan Soner Pakdemir kafaları karıştırdı

Yemekteyiz'den bir anda çıkarıldı! Açıklamaları olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.