Halka dizisi ne zaman başlıyor? Halka dizisi hangi kanalda?

TRT1’in yapımını Es Film, yapımcılığını Yusuf Esenkal ve Serdar Öğretici’nin üstlendiği dizisi 'Halka' 15 Ocak Salı günü izleyicisi ile buluşacak.

Halka isimli bir suç örgütü ve bu örgütün etkilediği hayatların hikayesinin anlatılacağı dizinin yönetmeni A.Volkan Kocatürk.

Başrollerini Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Kaan Yıldırım, Hazal Subaşı, Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Erdal Yıldız, Umut Karadağ, Burak Sergen, Funda İlhan, Dilan Telkök, Şehsuvar Aktaş ve Serhat Midyat’ın paylaştığı Halka’nın senaryosunu ise Aziz Tuna C. ve Ali Demirel kaleme alıyor.

Mafyanın, paranın ve entrikanın konuşulduğu karanlık dünyayı yıkmaya çalışan Cihangir ve Kaan’ın mücadelesi 15 Ocak Salı saat 20.00’de TRT 1’de. (Medyatava)

