Halkın korkulu rüyası oldu! Bir anda saldırıyor ve sarışın kadınları hedef alıyor

İskoçya'nın Invernness-shire bölgesindeki Beauly'nin Brae alanında yaşayan halk bir tür akbabanın kendilerine yönelik saldırısı nedeniyle sokakta rahat bir şekilde hareket edemediklerini dile getirdi. Bölgede yaşayan Heather Hughson isimli kadın, kuşun kendisine saldırdığını ve yaralanarak hastaneye kaldırıldığını iddia etti. Sarı uzun saçlarını kuşun saldırısından korunmak için kestirdiğini dile getiren Hughson, sokağa çıktığında ise elinde bir sopayla geziyor.

HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kuş saldırısı korkusunun halkın hayatını olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Hughson, çok sayıda kişinin kuş saldırısı nedeniyle hastaneye giderek tedavi altına aldığını da söyledi. Aynı zamanda çevre köy sakinlerinin de bu durumdan rahatsızlık duyduğu belirtildi.



