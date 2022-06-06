Eski UFC yıldızı Paige VanZant, lüks yatta üstsüz poz verdi! Hayranlarını heyecanlandırdı

2020 yılında dövüş kariyerini sonlandıran Paige VanZant, sosyal medyadaki 3 milyon takipçisine yaz mevsiminin geldiğini müjdeledi. Bir arkadaşıyla yatta üstsüz poz veren VanZant, gönderisine “Rüzgarın şerefine” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Eski dövüş sporcusu ve arkadaşının fotoğrafı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Ünlü ismin gönderisi 55 bin beğeniye ulaştı.

Sosyal medya kullanıcıları güzel ismin gönderisini beğeninin yanında yorum yağmuruna da tuttu. Birçok kullanıcı VanZant’ın erkek arkadaşının ne kadar şanslı olduğunu vurgularken fenomen ismin güzelliğine de iltifat yağdırdı.



