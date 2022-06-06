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Eski UFC yıldızı Paige VanZant, lüks yatta üstsüz poz verdi! Hayranlarını heyecanlandırdı

06.06.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski UFC yarışmacısı Paige VanZant tatil sezonunu arkadaşıyla beraber lüks bir yatta açtı. 28 yaşındaki karma dövüş sporcusu VanZant, kameralara arkası dönük bir şekilde üstsüz pozunu yayınladı. Sadece bikini altıyla denize doğru bakan sporcu ve arkadaşı ellerindeki bikini üstlerini rüzgara meydan okurcasına havaya kaldırdı.

Eski UFC yıldızı Paige VanZant, lüks yatta üstsüz poz verdi! Hayranlarını heyecanlandırdı

2020 yılında dövüş kariyerini sonlandıran Paige VanZant, sosyal medyadaki 3 milyon takipçisine yaz mevsiminin geldiğini müjdeledi. Bir arkadaşıyla yatta üstsüz poz veren VanZant, gönderisine “Rüzgarın şerefine” notunu ekledi.

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SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

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Eski dövüş sporcusu ve arkadaşının fotoğrafı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Ünlü ismin gönderisi 55 bin beğeniye ulaştı.

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Sosyal medya kullanıcıları güzel ismin gönderisini beğeninin yanında yorum yağmuruna da tuttu. Birçok kullanıcı VanZant’ın erkek arkadaşının ne kadar şanslı olduğunu vurgularken fenomen ismin güzelliğine de iltifat yağdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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