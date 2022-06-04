Yazın cesur bikini trendi model Paige Woolen’ı bile zorladı! Bikinisi küçük gelince tepki çekti

Ünlü model Paige Woolen, 411 bin hayranına bu yılın son modası belden bağlamalı bikiniyle seslendi. Takipçileri ise boynundan ve belinden bağlamalı olan bikini üstünün Woolen’ın büyük göğüslerine küçük geldiğini iddia etti. Eleştirileri dikkate almayan Woolen ise derin göğüs dekoltesini sergileyen cesur pozlarını paylaştı.

LÜKS TATİLİNDEN PAYLAŞTI

Dominik Cumhuriyeti’nde yaptığı tatilden kareleri paylaşan Woolen’ın bikinili pozları binlerce beğeni ve yorum topladı.

Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü bikini trendinin Woolen’a uygun olmadığını belirtti. Diğer bir bölümü ise ünlü modelin bikini trendinin sonuna kadar hakkını verdiğini söyledi.



