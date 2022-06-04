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  4. Yazın cesur bikini trendi model Paige Woolen’ı bile zorladı! Bikinisi küçük gelince tepki çekti

Yazın cesur bikini trendi model Paige Woolen’ı bile zorladı! Bikinisi küçük gelince tepki çekti

04.06.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının gelmesiyle beraber sosyal medyada ünlü isimler bikini ve mayo trendlerini denemeye başladı. Kimi trendler kullanıcılar tarafından beğenilirken kimileri ise eleştirilerin hedefi oluyor. Model Paige Woolen, bu yıl son trendi belden bağlamalı bikinileri denerken zor anlar yaşadı.

Yazın cesur bikini trendi model Paige Woolen’ı bile zorladı! Bikinisi küçük gelince tepki çekti

Ünlü model Paige Woolen, 411 bin hayranına bu yılın son modası belden bağlamalı bikiniyle seslendi. Takipçileri ise boynundan ve belinden bağlamalı olan bikini üstünün Woolen’ın büyük göğüslerine küçük geldiğini iddia etti. Eleştirileri dikkate almayan Woolen ise derin göğüs dekoltesini sergileyen cesur pozlarını paylaştı.

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LÜKS TATİLİNDEN PAYLAŞTI

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Dominik Cumhuriyeti’nde yaptığı tatilden kareleri paylaşan Woolen’ın bikinili pozları binlerce beğeni ve yorum topladı.

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Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü bikini trendinin Woolen’a uygun olmadığını belirtti. Diğer bir bölümü ise ünlü modelin bikini trendinin sonuna kadar hakkını verdiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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