Halle Berry 8 milyon dolarlık evinden paylaştı! Elbisenin altı olay oldu

Halle Berry, son günlerde Instagram hesabından paylaşımlarına hız verdi. Son açıklamasında TikTok’a bile katılmayı düşündüğünü söyleyen sanatçı, bu konuda "Kızım beni ikna edebilir!" dedi.

Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry, Malibu’daki 8 milyon dolarlık evinden poz verirken evinden çok elbisesinin altı olay oldu. Sırt dekoltesini gösteren bir poz veren Halle Berry, fotoğrafına şu notu ekledi: 'Vasat aradı, kapattım ...'

John Wick 3’te rol alan yıldız isim, doksanlı yılların modası olan altın payetli elbisesiyle göz kamaştırdı. Halle Berry, geçtiğimiz temmuz ayından beri Grammy ödüllü şarkıcı-müzisyen Van Hunt ile aşk yaşıyor.

