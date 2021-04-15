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  4. Halle Berry 8 milyon dolarlık evinden paylaştı! Elbisenin altı olay oldu

Halle Berry 8 milyon dolarlık evinden paylaştı! Elbisenin altı olay oldu

15.04.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry, giyinip süslenip 8 milyon dolarlık evinden fotoğraf paylaştı. 54 yaşındaki oyuncunun Malibu’daki ihtişamlı evi dışında elbisesi olay oldu.

Halle Berry 8 milyon dolarlık evinden paylaştı! Elbisenin altı olay oldu

Halle Berry, son günlerde Instagram hesabından paylaşımlarına hız verdi. Son açıklamasında TikTok’a bile katılmayı düşündüğünü söyleyen sanatçı, bu konuda "Kızım beni ikna edebilir!" dedi.

Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry, Malibu’daki 8 milyon dolarlık evinden poz verirken evinden çok elbisesinin altı olay oldu. Sırt dekoltesini gösteren bir poz veren Halle Berry, fotoğrafına şu notu ekledi: 'Vasat aradı, kapattım ...'

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John Wick 3’te rol alan yıldız isim, doksanlı yılların modası olan altın payetli elbisesiyle göz kamaştırdı. Halle Berry, geçtiğimiz temmuz ayından beri Grammy ödüllü şarkıcı-müzisyen Van Hunt ile aşk yaşıyor.

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