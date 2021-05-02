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Halle Berry herkesi kandırmış! Paylaşımıyla gerçeği açıkladı

02.05.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar'daki imajıyla konuşulan Halle Berry, herkesi kandırmış. Ünlü oyuncu son halini paylaşıp gerçeği açıkladı.

Halle Berry herkesi kandırmış! Paylaşımıyla gerçeği açıkladı

Oscar ödülleri olarak bilinen Akademi Ödülleri'nin 93'üncüsü, geçtiğimiz hafta pandemi kuralları gölgesinde gerçekleşmişti. Törene katılan konuklar arasında yer alan Halle Berry, yeni imajıyla dikkat çekmişti.

İMAJI OLAY OLMUŞTU

Kısa saçlarıyla dikkat çeken ve tören için uzun pembe bir elbise tercih eden Berry'nin son hali, sosyal medyada olay olmuştu. Birçok kişi bu yeni saç modelini oyuncuya yakıştıramadığını ifade etmişti.

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HERKESİ KANDIRMIŞ!

Kısa bir süre sonra gerçeği açıklayan Halle Berry, o geceki saçlarının "bir şaka" olduğunu ilan etti. Instagram hesabından her zamanki uzun saçlarıyla çekilen bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, "Oscar saçları... Sadece şaka yapıyordum" ifadelerini kullandı.

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"ONUN PERUK OLDUĞUNA SEVİNDİM"

O saçlarının peruk olduğunu da itiraf eden Berry'nin bir takipçisi, "Tabii ki şakaydı. Zaten bir an bile gerçek olduğuna inanmadım" yorumunu yaptı.

Bir başka kullanıcı ise, "Onun peruk olduğuna sevindim. Doğal saçların harika" diyerek, görüşünü belirtti.

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