Halle Berry iki filme birden Netflix’te olacak

Halle Berry’nin yeni projesi belli oldu. Oscar ödüllü oyuncu bilimkurgu filmi Mothership'in başrolünü üstlenecek. Filmin haklarını dijital yayın platformu Netflix satın aldı. Ayrıca Halle Berry'nin yönettiği 2020 yapımı dram ve gerilim türündeki Bruised filminin hakları da Netflix'in elinde olduğu biliniyor.

MOTHERSHIP HAKKINDA

Bilim kurgu türündeki Mothership'in yönetmenliğini ve senaristliğini Tom Hanks'li Bridge of Spies'a imzasını atan Matt Charman üstlenecek.

Halle Berry, Mothership filminde kocası aniden kayıplara karışan korkusuz bir kadını canlandıracak. Kadın, kocası ve çocuğuyla birlikte yaşadığı evin altında dünya dışı garip bir cisimle karşılaşır. Kadın bunun ardından oğluyla birlikte kocasını bulmanın ve gerçekleri ortaya çıkarmanın peşine düşer. İşin içine CIA de dahil olacaktır.

EN SON JOHN WICK 3'TE ROL ALDI

Halle Berry, son olarak hem yönetmenliğini üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı Bruised filminin gösterime girmesi için hazırlanıyor. Berry aynı zamanda Roland Emmerich'in imzasını atacağı bilim kurgu filmi Moonfall'da başrollerden biri olacak. Oyuncuyu en son John Wick 3: Parabellum filminde izleme fırsatı yakalamıştık.

