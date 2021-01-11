Halle Berry Oscar'a böyle sitem etti: 'Tek olmam çok üzücü'

Amerikan sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri'nde hem adayların hem de kazananların beyaz ağırlıklı isimlerden olmasıyla ilgili tartışmalar (Oscar çok beyaz) devam ediyor. Akademi'nin siyahi oyunculara yeterince adaylık vermediği iddiasıyla devam eden tartışmalara Halle Berry de katıldı.

HALLE BERRY: "DEĞİŞMİŞ OLMALIYDI"

Monster's Ball (2001) filminde canlandırdığı Leticia Musgrove karakteriyle Oscar'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Halle Berry, benzer başarının tekrarlanmadığına dikkat çekti. Berry "20 yıl geçti. Hâlâ bu büyük ödülü alan tek siyahi kadın oyuncu olmam üzücü. Bir şeyler değişmiş olmalıydı" dedi.

OSCAR ÖDÜLLERİ’NDE SON DURUM

Halle Berry 2002'de Monster's Ball filmindeki rolü ile bu ödülü kazanan ilk Afrika kökenli Amerikalı olmuştur. Daha önce 6 Afrika kökenli Amerikalı aktris bu ödüle aday gösterilmişti. Dorothy Dandridge 1954'te, Diana Ross ve Cicely Tyson 1972'de, Diahann Carroll 1974'te, Whoopi Goldberg 1985'te ve Angela Bassett 1993'te. Viola Davis, 2016 yılında Fences filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.



