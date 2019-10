Halloween Kills’in çekimleri başladı

Geçtiğimiz yılın en başarılı korku filmlerinden biri olan Halloween'in devam filmi "Halloween Kills" çekimleri start verdi. Başrol oyuncusu Jamie Lee Curtis, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla çekimlerin başladığını duyurdu.

Jamie Lee Curtis, bir kez daha Halloween devam filmi Halloween Kills'de Laurie Strode karakterine hayat verecek. Üçleme olarak planlanan serinin ilk filmi geçtiğimiz yıl vizyona girmişti. Serinin ikinci filmi Halloween Kills'de, eski filmlerden birçok isim boy gösterecek. Bu isimlerden biri Laurie'nin bakıcılığını yaptığı çocuklardan biri, Tommy Doyle'u canlandıran Anthony Michael Hallset olacak.

NEVER SAY DIE!

First day back in the battle for my life!#HalloweenMovie #HalloweenKills pic.twitter.com/EicJ86Nq4m