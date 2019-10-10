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Halloween Kills’in çekimleri başladı

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SİNEMA TV  | 10.10.2019 11:33 | Son Güncelleme

Jamie Lee Curtis’li Halloween Kills filminin çekimleri başladı.

Halloween Kills’in çekimleri başladı

Geçtiğimiz yılın en başarılı korku filmlerinden biri olan Halloween'in devam filmi "Halloween Kills" çekimleri start verdi. Başrol oyuncusu Jamie Lee Curtis, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla çekimlerin başladığını duyurdu.

Jamie Lee Curtis, bir kez daha Halloween devam filmi Halloween Kills'de Laurie Strode karakterine hayat verecek. Üçleme olarak planlanan serinin ilk filmi geçtiğimiz yıl vizyona girmişti. Serinin ikinci filmi Halloween Kills'de, eski filmlerden birçok isim boy gösterecek. Bu isimlerden biri Laurie'nin bakıcılığını yaptığı çocuklardan biri, Tommy Doyle'u canlandıran Anthony Michael Hallset olacak.

Michael Myers'ın bir kez daha Laurie Strode'un peşinden gideceği Halloween Kills'in konusu henüz açıklanmadı. Halloween Kills'in oyuncu kadrosunda Curtis'in yanı sıra Judy Greer, Nick Castle, Andi Matichak gibi isimler karşımıza çıkacak. Üçleme, Halloween Ends ile sona erecek.

Halloween Kills, 16 Ekim 2020 tarihinde ülkemizdeki izleyicileriyle sinemalarda buluşacak.


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Anahtar Kelimeler:
Jamie Lee Curtis Halloween Kills

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