Önce vurmuşlar sonra yakmışlar: Okul arkadaşları tarafından ormanda öldürülmüş!

Florida’nın Santa Rosa County bölgesinde 14 yaşındaki Danika Jade Troy’un, iki sınıf arkadaşı tarafından ormana götürülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Anne Ashley Troy, geçen Pazartesi günü kızının kaybolduğunu bildirerek polisi aradı ancak Danika’nın bir gece önce öldürüldüğü sonradan anlaşıldı.

Şerif Bob Johnson, olay yerinde Danika’ya ait olduğu düşünülen elektrikli scooter, ayakkabı ve yakılmış bir ceset bulunduğunu açıkladı. Yapılan incelemede cesedin Danika’ya ait olduğu doğrulandı.

ÖNCE VURUP ARDINDAN YAKMIŞLAR

Olayla ilgili 16 yaşındaki Gabriel Williams ile 14 yaşındaki Kimahri Blevins gözaltına alındı. İki gencin, sosyal medyada yaşanan tartışma sonrası Danika’yı ormana çağırıp Williams’ın annesine ait silahla vurduğu, ardından cesedi benzin dökerek ateşe verdiği iddia edildi.

Blevins’in annesi, oğlunun olay gecesi 23.00 sularında gizlice eve döndüğünü söyledi. Gençlerin, Danika ile aralarında sosyal medya kaynaklı anlaşmazlıklar olduğu belirtildi ancak polis, açıklanan motivasyonun kanıtlarla örtüşmediğini bildirdi.

BİRER YETİŞKİN GİBİ YARGILANACAKLAR

İki şüpheli, birinci derece planlı cinayet suçlamasıyla tutuklanarak kefaletsiz şekilde cezaevine gönderildi. Şerif Johnson, gençlerin yetişkin olarak yargılanması için savcılıkla birlikte çalıştıklarını belirterek, “Yetişkin bir suç işlersen yetişkin bir ceza alırsın” dedi.